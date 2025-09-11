कोल्हापूर

Satej Patil : गोकुळ दूध संघातील उत्तरे समजण्यासाठी परिपक्वता लागते, सतेज पाटलांचे, शौमिका महाडिकांवर टीकास्त्र

Shoumika Mahadik : ‘शौमिका महाडिक या गोकुळ अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांना भेटल्या. त्यांनी महाडिक यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. सर्वसाधारण सभेतही ५५ मिनिटे उत्तरे देण्यात आली.
Satej Patil

Satej Patil

सकाळ वृत्तसेवा
Satej Patil vs Shoumika Mahadik : ‘शौमिका महाडिक या गोकुळ अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांना भेटल्या. त्यांनी महाडिक यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. सर्वसाधारण सभेतही ५५ मिनिटे उत्तरे देण्यात आली. महाडिकांच्या लेखी प्रश्नांनाही लेखी उत्तरे दिली गेली, मात्र राजकारणाच्या उद्देशाने नविद मुश्रीफ यांच्यावर टीका केली जात आहे. उत्तरे समजण्यासाठीही परिपक्वता लागते,’ असा आरोप विधान परिषदेचे गट नेते सतेज पाटील यांनी केला. जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.

