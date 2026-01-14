Student Abuse Case : मुख्याध्यापकच निघाला वासनांध, आजारी आईची विचारपूस करण्यासाठी यायचा अन् विद्यार्थिनीवर वारंवार नको ते केलं...

Kolhapur POSCO Case School Principal : इयत्ता दहावीपर्यंत शाळेत शिकलेल्या विद्यार्थिनीच्या आईच्या आजरपणाचा गैरफायदा घेत मुख्याध्यापकानेच अत्याचार केल्याची घटना समोर आली. कृष्णा ज्ञानू दाभोळे (वय ५५, रा. ता. कागल) असे संशयिताचे नाव आहे. पीडित मुलगी अल्पवयीन असून, तिच्या आईने जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनंतर त्याला अटक झाली. न्यायालयाने संशयिताला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, पीडित मुलीची आई कोल्हापूर शहरात राहण्यास असून, ती काही दिवसांपासून आजारी असल्याने मुलगी कोल्हापुरात परतली होती. यानंतर संशयिताने तिच्या आईच्या तब्येतीची विचारपूस करत संपर्क पुन्हा वाढवला. ऑगस्ट २०२५ मध्ये पीडितेच्या घरी कोणी नसल्याचे पाहून तिच्यावर अत्याचार केला. तसेच त्याच्या मुलाचाही फ्लॅट शहरात असल्याने पुन्हा दोन महिन्यांनी या फ्लॅटमध्ये पीडित मुलीला बोलावून पुन्हा अत्याचार केला..मुलीच्या वागण्यात झालेला बदल पाहून तिच्या आईने विश्वासात घेत संवाद साधला. यावेळी तिने सर्व प्रकार आईला सांगितला. हे ऐकून आईलाही धक्का बसला. यानंतर दोघींनी पोलिस मुख्यालयात जाऊन महिला कक्षामध्ये तक्रार दिली होती. यानंतर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना पोलिस अधिकाऱ्यांनी केल्या..Kolhapur GST Office Fraud : जीएसटी कार्यालयातील शिपायाला भ्रष्टाचाराची चटक! जप्त मशिनरी स्क्रॅपच्या टेंडर देतो म्हणून तब्बल ४५ लाखांना लावला चुना.संशयिताविरोधात बालकांवरील लैंगिक अत्याचारापासून प्रतिबंध अधिनियम तसेच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनिमांतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले. संशयिताला मुरगूड येथून अटक करून आज न्यायालयात उभे करण्यात आले. न्यायालयाने संशयिताला तीन दिवसांची कोठडी सुनावली. अधिक तपास पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील करीत आहेत..पीडितेच्या वडिलांचे निधन झाले असून आई, एक बहीण अशा तिघीच राहण्यास आहेत. पीडितेची आई आजारी असल्याचे संशयित दाभोळेने हेरले. आधार देण्याचा बहाणा करून त्याने या कुटुंबाशी जवळीक साधली. यानंतर मात्र त्याला शिक्षक म्हणून असलेल्या जबाबदारीचा विसर पडून आपल्याच विद्यार्थिनीला वासनांधतेची शिकार बनवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.