Student Abuse Case : मुख्याध्यापकच निघाला वासनांध, आजारी आईची विचारपूस करण्यासाठी यायचा अन् विद्यार्थिनीवर वारंवार नको ते केलं...

POSCO Case School Principal : आजारी आईची विचारपूस करण्याच्या बहाण्याने येत मुख्याध्यापकाने विद्यार्थिनीचा वारंवार छळ केल्याचा आरोप असून पोलिसांनी प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.
Kolhapur POSCO Case School Principal : इयत्ता दहावीपर्यंत शाळेत शिकलेल्या विद्यार्थिनीच्या आईच्या आजरपणाचा गैरफायदा घेत मुख्याध्यापकानेच अत्याचार केल्याची घटना समोर आली. कृष्णा ज्ञानू दाभोळे (वय ५५, रा. ता. कागल) असे संशयिताचे नाव आहे. पीडित मुलगी अल्पवयीन असून, तिच्या आईने जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनंतर त्याला अटक झाली. न्यायालयाने संशयिताला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

