School Verification Kolhapur : परीक्षेच्या काळात होणार शाळांची पटपडताळणी, शिक्षकांची उडणार तारांबळ

School inspection during exams : ऐन परीक्षेच्या दिवसांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व शाळांची पटपडताळणी होणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या सूचनेनुसार शनिवार (ता. ११), बुधवार (ता. १५) आणि २२ एप्रिल रोजी ही पडताळणी करण्यात येणार आहे..शिक्षण विभागाने संचमान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या संचमान्यतेनुसार शाळांमध्ये असणारी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि प्रत्यक्षात वर्गामध्ये उपस्थित असणारे विद्यार्थी यांची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाने पटपडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार पटपडताळणी केली जाणार आहे. इयत्ता अकरावीमधील विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षेतील मराठी, इंग्रजी, भौतिकशास्र या विषयांच्या, तर नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या मराठी, गणित, इंग्रजी या विषयांच्या परीक्षेदिवशी पटपडताळणी होईल..इयत्ता दुसरी ते आठवीपर्यंतची पटपडताळणी शनिवार, बुधवार आणि २२ एप्रिल रोजी केली जाणार आहे. त्याबाबतच्या सूचना संबंधित शाळांना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळानिहाय पडताळणीचे नियोजन केले आहे..केंद्रप्रमुख, अधिकाऱ्यांची पथकेशासन आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार पटपडताळणीची प्रक्रिया राबविण्याबाबत शाळांना सूचना केल्या आहेत. केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, प्राथमिक - माध्यमिक - योजनांचे शिक्षणाधिकारी, लेखाधिकारी, शालेय पोषण आहाराचे अधीक्षक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे अधिव्याख्याता, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक आणि विस्तार अधिकारी यांची पथके शाळांमध्ये पटपडताळणी करणार असल्याची माहिती कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रभावती कोळेकर यांनी दिली..पटपडताळणीची गरज काय?राज्यातील शाळांची नियोजित पटपडताळणी पुढे ढकलावी किंवा आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी आमदार जयंत आसगावकर यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी शिक्षण संचालकांना पत्र पाठविले आहे. पटपडताळणीच्या कालावधीत इयत्ता नववी आणि अकरावीच्या विविध विषयांच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्यामुळे परीक्षा, वेळापत्रक नियोजन आणि पटपडताळणी या सर्वांचा ताण शाळांवर पडणार आहे..परीक्षांच्या परिस्थितीत अचानक पटपडताळणीचा निर्णय घेतल्यास शाळांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार आहे. शासनाने ऑनलाईन संचमान्यता प्रक्रियेसाठी आधीच निश्चित कालमर्यादा दिलेली असून, त्यात शिक्षक, कर्मचारी यांचे समायोजन सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पटपडताळणीची गरज काय, असा प्रश्नही आमदार आसगावकर यांनी उपस्थित केला आहे.