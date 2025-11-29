Schools Shutdown TET : ‘टीईटी’विरोधात शाळा बंद, कोल्हापुरातील सगळे शिक्षक उतरणार रस्त्यावर

TET Kolhapur Teachers : ‘टीईटी’ आणि संचमान्यतेचा १५ मार्च २०२४ चा आदेश रद्द करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी येत्या पाच डिसेंबरला जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे बंद आंदोलन यशस्वी करावे, असे आवाहन शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी केले. त्या दिवशी दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी अकरा वाजता मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असेही ते म्हणाले..जिल्ह्यातील विविध उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड अध्यक्षस्थानी होते. मुख्याध्यापक संघ कार्यालयात बैठक झाली..टीईटी परीक्षेसंदर्भात राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्ष अजून याचिका दाखल झालेली नाही. त्याचबरोबर १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेच्या आदेशामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त झाले. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन, त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्याचबरोबर शिक्षण सेवक पद रद्द करून शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!.यावेळी दादा लाड, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, सुधाकर निर्मळे, प्रसाद पाटील, विलास पिंगळे, बाबा पाटील, आर. वाय. पाटील, भरत रसाळे, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे, प्रमोद तोंदकर, ज्योतिराम पाटील, मिलिंद तोडकर, संजय देमाण्णा, शिक्षक संघाचे रविकुमार पाटील, बाबासाहेब पाटील, जुनी पेन्शन संघटनेचे मंगेश धनवडे, शिक्षक परिषदेचे उदय पाटील, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे सुकुमार पाटील, शिक्षक संघाचे बबन केकरे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे राजेश वरक, शिक्षक भरतीचे गजानन कांबळे, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे डी. वाय. कांबळे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.