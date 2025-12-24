कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : जागा वाटपाचा तिढा सुटण्याच्या मार्गावर; भाजप-शिवसेना सख्य, राष्ट्रवादी अजूनही संभ्रमात

Seat Sharing Deadlock Nears Resolution : सांगलीतील वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीनंतर भाजप उमेदवार निश्चितीला वेग, महायुतीतील जागा वाटपाचा घोळ अंतिम टप्प्यात; राष्ट्रवादीच्या निर्णयाकडे लक्ष. संभाव्य बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपकडून उमेदवारी यादी जाहीर करण्यात विलंब
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीच्या जागा वाटपाचा तिढा सुटण्याच्या मार्गावर आहे. सर्वसाधारणपणे ५० जागा भाजपकडे राहतील, अशी माहिती समोर येत आहे, तर ११ जागा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला देण्याबाबत एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित चार जागा राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला सोडण्याची शक्यता आहे.

