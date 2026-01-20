कोल्हापूर

Goa Liquor Smuggling Case : ट्रक उघडल्यावर पाण्याच्या बाटल्या पण आणखी खोलात गेल्यावर सापडलं भलतचं, लेबल महाराष्ट्राचे, दारू गोव्याची

Kolhapur Liquor Seizure : ट्रक उघडल्यावर वर पाण्याच्या बाटल्या दिसल्या; मात्र खोलात गोवा बनावटीची दारू आढळली. महाराष्ट्र लेबल लावून तस्करी करणाऱ्यांवर कोल्हापूर पोलिसांची मोठी कारवाई.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Liquor Smuggling Racket Busted : महाराष्ट्रातील दारूच्या ब्रॅंडचे लेबल वापरून गोवा राज्यात निर्मिती केलेल्या देशी दारूची वाहतूक करणारे रॅकेट उघडकीस आले आहे. बस्तवडे फाटा (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करून चालक-वाहकाला ताब्यात घेतले.

