Goa Liquor Smuggling Case : ट्रक उघडल्यावर पाण्याच्या बाटल्या पण आणखी खोलात गेल्यावर सापडलं भलतचं, लेबल महाराष्ट्राचे, दारू गोव्याची

Liquor Smuggling Racket Busted : महाराष्ट्रातील दारूच्या ब्रॅंडचे लेबल वापरून गोवा राज्यात निर्मिती केलेल्या देशी दारूची वाहतूक करणारे रॅकेट उघडकीस आले आहे. बस्तवडे फाटा (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करून चालक-वाहकाला ताब्यात घेतले. .ट्रकचालक सलीम खव्युम शेख (रा. दसणापूर, अदिलाबाद, तेलंगणा राज्य, सध्या रा. यवतमाळ) व क्लिनर सूरज तेजराव सावंग (सध्या रा. साईमंदिर, यवतमाळ) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून ६१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, देवगड-निपाणी राज्यमार्गावर बस्तवडे (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) फाटा येथून गोवा बनावटीची पण महाराष्ट्राचे लेबल असलेली दारू घेऊन ट्रक जाणार असल्याची माहिती मिळाली होती.त्यानुसार काल सायंकाळी सापळा रचून ट्रकची तपासणी केली. त्यावेळी ट्रकच्या मागील बाजूस पाण्याने भरलेले बॉक्स व पुढील बाजूस देशी दारूचे १००० बॉक्स मिळाले. देशी दारूच्या बाटल्यांवर महाराष्ट्रातील नाव छापलेले होते. देशीदारू रॉकेट संत्रा असे नाव असलेले १००० बॉक्स असून, प्रत्येक बॉक्समध्ये ९० मिली क्षमतेच्या १०० बाटल्या असा एकूण ४० लाख रुपयांच्या एक लाख बाटल्या होत्या..Kolhapur Crime : रेंदाळमध्ये बनावट मद्याचा कारखाना उघड; उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा छापा, तिघे गजाआड.तसेच एक लाख आठ हजार रुपयांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचे ५०० बॉक्स, अंदाजे वीस लाख रुपयांचा ट्रक, मोबाईल संच असा एकूण ६१ लाख १५ हजार ७०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जप्त केलेला दारूसाठा विक्रीकरिता नागपूर जिल्ह्यात जाणार असल्याचे चौकशीमध्ये पुढे आले आहे. निरीक्षक शंकर आंबेरकर, प्रमोद खरात, ए. आर. नायकुडे, पी. व्ही. नागरगोजे, डी. बी. गवळी, फिर्यादी जवान सचिन काळे यांच्यासह लक्ष्मण येडगे, केतन दराडे यांनी ही कारवाई केली.