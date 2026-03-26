Education system : शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल; तीन शाळांत सेमी इंग्रजी माध्यमाची सुरुवात, दोन शाळांना मॉडेल स्कूलचा दर्जा

कोल्हापूर : तीन शाळांत सेमी इंग्रजी वर्ग सुरू करण्याबरोबरच दोन शाळा मॉडेल स्कूल, रोबोटिक लॅब, भाषा प्रयोगशाळा, विशेष बालकांसाठी सुविधा केंद्र असे उपक्रम प्राथमिक शिक्षण समितीने यंदाच्या अंदाजपत्रकात सुचविले आहेत. १०८ कोटी ८८ लाखांचे अंदाजपत्रक आज समितीने स्थायी समितीकडे सादर केले..शासनाकडे प्रस्तावित तरतूद ४० कोटी ७८ लाख ६६ हजार व महापालिकेकडे प्रस्तावित तरतूद ६५ कोटी यांचे अव्वल शिल्लक रक्कम ५२ लाख ५५ हजारांसह नवीन अंदाजपत्रकीय आराखडा स्थायी सभापती विशाल शिराळे यांच्याकडे सादर केला. यावेळी आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त किरणकुमार धनवाडे आदी उपस्थित होते..५५ प्राथमिक शाळांसाठी आणखी २५ संगणक देणारबाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियानांतर्गत पाच कोटी मंजूर आहेत. त्यातील अडीच कोटी शाळांच्या दर्जोन्नतीसाठी वापरणार, त्यामधून १२ वर्गखोल्या, सहा स्वच्छतागृह, १० इमारतींची दुरुस्ती व रंगरंगोटी, संरक्षक भिंत कामांचा समावेश आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेतून २० लाखांची रोबोटिक लॅब, दोन मॉडेल स्कूलसाठी २५ लाख, दहा शाळांमधील स्मार्ट हॅप्पी-ई क्लाससाठी २० लाख, चौथी व पाचवीच्या विद्यार्थी विज्ञान शैक्षणिक सहलीसाठी (इस्त्रो) १५ लाख, राजर्षी छत्रपती शाहू समृद्ध शाळा अभियानासाठी चार लाख, भाषा प्रयोगशाळा स्पोकन इंग्लिशसाठी तीन लाख, समुपदेशकासाठी तीन लाख, बाल वाद्यवृंदसाठी तीन लाख, ई-लर्निंग व सॉफ्टवेअरसाठी पाच लाख, विशेष बाल सुविधा केंद्रासाठी तीन लाख, तयारी स्पर्धा परीक्षेसाठी दोन लाख, अबॅकस, एआय प्रशिक्षणासाठी पाच लाख, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रासाठी दहा लाख, क्रीडा प्रशिक्षण व साहित्य खरेदीसाठी १५ लाख, स्वसंरक्षण उपक्रमासाठी दोन लाख २० हजार, अशी तरतूद आहे..विज्ञान शैक्षणिक सहलीसाठी १५ लाखमहापालिका शाळेतील प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (चौथी) व पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (पाचवी) राज्य, जिल्हा गुणवत्ता यादीत यश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांची विज्ञान शैक्षणिक सहलीचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी आयुका, राजा केळकर विज्ञान संग्रहालय (पुणे), नेहरू तारांगण (मुंबई), यु. आर. राव उपग्रह केंद्र (इस्त्रो), बेंगळूर अशी ठिकाणे नियोजित आहेत.