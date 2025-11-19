Kolhapur News: २० दिवस शासनाचा सर्व्हर बंद; रेशन दुकानातील धान्य देण्यात मोठ्या अडचणी, वितरणाचा पूर्णतः खोळंबा

कोल्हापूर: शासनाचा सर्व्हर बंद पडल्याने रास्त भाव धान्य दुकानातील धान्य ग्राहकांना वितरित करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. दोन महिन्यांतील २० दिवस सर्व्हर बंद होता. त्यामुळे धान्य असूनही वितरण थांबले होते. रेशन कार्ड अद्ययावत आणि डिजिटल करणे ही कामेही रखडली आहेत. त्यामुळे ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यामध्ये नाहक खटके उडत आहेत..जिल्ह्यातील रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये पॉस मशीन असते. या मशीनवर ग्राहकाचा अंगठा स्कॅन केला जातो. हा स्कॅनर आधारसाठी वापरात येणाऱ्या सर्व्हरशी जोडलेला असतो. येथे अंगठ्याच्या ठशाची खात्री झाली की, मग त्या व्यक्तीला धान्य दिले जाते. मात्र, गेल्या २० दिवसांपासून सर्व्हर बंद असल्याने अद्याप धान्य वाटप झालेले नाही. .Kolhapur News: तपासणी न करताच दिला दिव्यांग दाखला, सीपीआरमध्ये धक्कादायक प्रकार.ही समस्या आता नित्याचीच झाली आहे. मात्र, यावर शासनाला ठोस उपाययोजना करता आलेली नाही. पर्यायाने धान्य वितरण गतीने होत नाही. या महिन्याचे वितरण अद्याप ५० टक्केच झाले आहे. सर्व्हरच्या समस्येमुळे उर्वरित वितरण बाकी आहे. पॉस मशीनला अंगठा स्कॅन करण्यासाठी नवा स्कॅनर बसवण्यात आला असून, तो राज्याच्या आधारसाठी असणाऱ्या सर्व्हरशी जोडला असल्याने तेथे कामाचा ताण वाढला की, पॉस मशीनच्या स्कॅनरलाही तांत्रिक अडचणी सुरू होतात. पर्यायाने धान्य वितरण संथ होते. यासाठी शासनाने धान्य वितरणासाठी स्वतंत्र सर्व्हरची व्यवस्था केली पाहिजे किंवा सर्व्हर बंद पडल्यावर पर्यायी व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे.. रेशन कार्ड अद्ययावतीकरणाला अडचणीरेशन कार्डवरची नावे बदलणे, जुनी नावे कमी करणे, अशी विविध कामे सर्व्हर बंद पडल्यामुळे खोळंबली आहेत. त्यामुळे नागरिक आणि अधिकाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. नवी रेशन कार्ड काढण्यासाठीही वेळ लागतो..Kolhapur News: पहिली निवडणूक – मग काम!’ सहकार क्षेत्रात अलिखित दंडक; सेवा थांबल्या, कर्मचारी राजकीय रणांगणात.त्यांचे ठसे येणार कसे?कष्टाची कामे करणाऱ्या व्यक्तींच्या बोटांवरील रेषा काही वर्षांनी अस्पष्ट होतात. त्यामुळे आधारकार्ड काढताना ठसे जितके स्पष्ट असतात, तसे ते काही वर्षांनी राहात नाहीत. या नागरिकांनीही आपले ठसे नव्याने अद्ययावत (अपडेट) केलेले नसल्याने पॉस मशीनला अंगठा स्कॅन होत नाही. पर्यायाने या नागरिकांना धान्य वितरण करताना अडचण होते..‘सर्व्हर बंद पडणे ही गंभीर समस्या आहे. शासनाने यावर तातडीने तोडगा काढला पाहिजे. पर्यायी व्यवस्था उभी केली पाहिजे. अन्यथा रेशन दुकानदार आणि ग्राहक यांच्यामध्ये सातत्याने खटके उडत राहतील. तसेच ज्या कालावधीत सर्व्हर बंद असेल त्या महिन्यात रास्त भाव धान्य दुकानदारांना कालावधी वाढवून दिला पाहिजे.- रवींद्र मोरे, जिल्हाध्यक्ष, रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.