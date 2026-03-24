Implementation Demand : सेवा हक्क हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोल्हापुरात बांधकाम कामगारांचा मोर्चा

कोल्हापूर : सेवा हक्क हमी कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी करा, यांसह अठरा मागण्यांसाठी लाल बावटा बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेतर्फे शाहूपुरीतील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर आज आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे काम राजकीय दबावाखाली सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. दसरा चौक येथून मोर्चास सुरुवात झाली.. लाल बावट्याचा विजय असो, नूतनीकरणाचे स्लॉट बंद करा, कामगारांच्या अर्जात विनाकारण त्रुटी काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा धिक्कार असो, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.व्हिनस कॉर्नर मार्गे मोर्चा शाहूपुरीतील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर धडकला. संघटनेचे शिवाजी मगदूम यांनी अनधिकृत कामगारांच्या नोंदणीवर हल्ला चढवला, तर भरमा कांबळे यांनी मेडिक्लेम योजनेचा लाभ बांधकाम कामगारांना कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला..Nagpur News: कामगाराच्या मृत्यूने संतापाचा भडका! बुधवार बाजार परिसरात तणाव; व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाचा आरोप!.चंद्रकांत यादव, प्रकाश कुंभार यांनीही कामगारांच्या प्रश्नांना कोणीच वाली नसल्याची भूमिका मांडली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने सहायक कामगार आयुक्त विशाल घोडके यांची भेट घेतली. मंडळांच्या योजनांचा लाभ अनधिकृत बांधकाम कामगारांना होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.तसेच बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती मिळू नये, यासाठी काही अधिकारी काम करत असल्याचे स्पष्ट केले..कामगारांच्या नोंदणीत वारंवार त्रुटी काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशी मागणी करण्यात आली. शिष्टमंडळात भगवान घोरपडे, आनंदा करांडे, मोहन गिरी, कुभार कागले, रमेश निर्मळे, भरत सुतार, संतोष राठोड, राजाराम आरडे, शिवाजी कांबळे, उदय निकम, रमेश कांबळे, अजित मुल्लाणी, दशरथ कांबळे यांचा समावेश होता. .Nagpur News: नागपूरात बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी; दलालांचे धाबे दणाणले, नागपूर, वर्धा जिल्ह्यात कारवाई!.मागण्या अशासेवा हक्क हमी कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी व लिपिकांचे निलंबन करा.मेडिक्लेम योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करा, संपूर्ण कुटुंबाला आरोग्य विमा योजना लागू करा.नवीन नोंदणी, पुनर्नोंदणी व तपासणीचे काम महिन्यात करा.चुकीच्या त्रुटी काढणाऱ्या अधिकारी व लिपिकांचे निलंबन करा..साठ वर्षांवरील कामगारांना निवृत्तीवेतन मिळेल, अशी दुरुस्ती करा.जाहीर केलेला बोनस तत्काळ द्या.शिष्यवृतीची रकम दुप्पट करा.मंजूर घरकुलाचा लाभ तत्काळ द्या.कळे येथे नवीन कामगार सुविधा केंद्र सुरू करा.