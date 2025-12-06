Kolhapur SET Paper Leak : सेट परीक्षेची पेपरफुटी थेट विद्यापीठापर्यंत! अधिविभागप्रमुख, प्राध्यापक आणि संशोधक विद्यार्थ्यांचा धक्कादायक सहभाग समोर

कोल्हापूर : सहायक प्राध्यापक पदासाठी घेतल्या जाणाऱ्या राज्य पात्रता चाचणी परीक्षेच्या (सेट) पेपरफुटीचे प्रकरण आता शिवाजी विद्यापीठापर्यंत पोहोचले आहे. त्यात विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थी अशा पाच जणांचा सहभाग असल्याची माहिती समोर आली आहे..शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीला कोल्हापूर पोलिसांनी जेरबंद केले. त्यावेळी या टोळीने आम्ही सेट परीक्षेचा पेपरदेखील फोडला असल्याची कुबली दिली. त्याअनुषंगाने पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला. .TET Paper Leak : ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणाची व्याप्ती परराज्यात वाढली, पाच परप्रांतीयांची नावे समोर.आता या तपासातून सेट पेपरफुटी थेट शिवाजी विद्यापीठापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामध्ये विद्यापीठ कॅम्पसमधील एक अधिविभागप्रमुख, दोन संशोधक विद्यार्थी आणि संलग्नित महाविद्यालयातील दोन प्राध्यापकांचा सहभाग असल्याची माहिती समोर आली आहे. .त्यातील अधिविभागप्रमुखाने काही विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थपूर्ण व्यवहार केल्याचे समजत आहे. त्यातून वाचण्यासाठी संबंधित अधिविभागप्रमुख, प्राध्यापकांच्या पुणे-मुंबईच्या फेऱ्या आणि धडपड सुरू झाली आहे..TET Paper Leak : टीईटी पेपर फूटी प्रकरणी कोल्हापूर पोलिसांचे पथक पुण्यात दाखल.परीक्षेपूर्वीच पुरविले प्रश्नसेट परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या संबंधित प्राध्यापकांना या पेपर फोडणाऱ्या टोळीचा आधार मिळाला. या टोळीने परीक्षेपूर्वीच प्रश्न पुरवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.