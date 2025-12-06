कोल्हापूर

Kolhapur SET Paper Leak : सेट परीक्षेची पेपरफुटी थेट विद्यापीठापर्यंत! अधिविभागप्रमुख, प्राध्यापक आणि संशोधक विद्यार्थ्यांचा धक्कादायक सहभाग समोर

: Early Access to SET Questions : परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण व्यवहार’ केल्याचा आरोप; संशयित प्राध्यापकांच्या पुणे–मुंबई फेऱ्यांमागील धडपडीवर पोलिसांचे लक्ष
कोल्हापूर : सहायक प्राध्यापक पदासाठी घेतल्या जाणाऱ्या राज्य पात्रता चाचणी परीक्षेच्या (सेट) पेपरफुटीचे प्रकरण आता शिवाजी विद्यापीठापर्यंत पोहोचले आहे. त्यात विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थी अशा पाच जणांचा सहभाग असल्याची माहिती समोर आली आहे.

