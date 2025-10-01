कोल्हापूर

Severe Cyclone : कोकणात चक्रि‍वादळाची स्थिती, तीव्रता भयानक; अनेक घरांचे नुकसान

Cyclone Hits Konkan : चक्रीवादळची तीव्रता भयानक होती. हे चक्रीवादळ रात्री झाले असते तर कदाचित नुकसानीची तीव्रता वाढली असती.
Severe Cyclone

Severe Cyclone

Sandeep Shirguppe
Summary

ठळक मुद्दे (Highlights)

चक्रीवादळाचा तडाखा – माणगाव खोऱ्यातील सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या निवजे गावाला सकाळी चक्रीवादळाने तडाखा देऊन घरांचे छप्पर उडाले व वाड्यांचे मोठे नुकसान झाले.

शेतीचे मोठे नुकसान – उभी भातशेती आडवी होऊन पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. एका शेतकऱ्याच्या गोठ्याचे छप्पर उडाले; मात्र सुदैवाने गुरांना धोका झाला नाही.

अनर्थ टळला – प्रधानमंत्री आवास योजनेतील नव्याने पूर्ण झालेले घर अद्याप राहण्यासाठी वापरात नव्हते, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. प्रशासनाने पंचनामा करून मदत करावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी.

Severe Cyclone Hits Konkan : माणगाव खोऱ्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या निवजे गावाला चक्रीवादळाने तडाखा दिला. यात घरांचे नुकसान झाले. वेगवान वाऱ्यामुळे भात पीक आडवे होऊन हानी झाली. हा प्रकार आज सकाळी घडला.

