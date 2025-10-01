ठळक मुद्दे (Highlights)चक्रीवादळाचा तडाखा – माणगाव खोऱ्यातील सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या निवजे गावाला सकाळी चक्रीवादळाने तडाखा देऊन घरांचे छप्पर उडाले व वाड्यांचे मोठे नुकसान झाले.शेतीचे मोठे नुकसान – उभी भातशेती आडवी होऊन पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. एका शेतकऱ्याच्या गोठ्याचे छप्पर उडाले; मात्र सुदैवाने गुरांना धोका झाला नाही.अनर्थ टळला – प्रधानमंत्री आवास योजनेतील नव्याने पूर्ण झालेले घर अद्याप राहण्यासाठी वापरात नव्हते, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. प्रशासनाने पंचनामा करून मदत करावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी..Severe Cyclone Hits Konkan : माणगाव खोऱ्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या निवजे गावाला चक्रीवादळाने तडाखा दिला. यात घरांचे नुकसान झाले. वेगवान वाऱ्यामुळे भात पीक आडवे होऊन हानी झाली. हा प्रकार आज सकाळी घडला..सिंधुदुर्गात गेला आठवडाभर पावसाचा लपंडाव सुरू आहे. तालुक्यात गेले दोन दिवस पावसाचा जोर वाढला आहे. माणगाव खोऱ्यातील सह्याद्री पायथ्याशी असलेल्या निवजे येथे आलेल्या चक्रीवादळाने गावात भीती पसरली. चक्रीवादळाचा तडाखा इतका जबरदस्त होता की, यात कृष्णा रामचंद्र नाईक, प्रसाद पांडुरंग नामनाईक, प्रदीप गंगाराम राऊळ आणि संदीप दशरथ नामनाईक या ग्रामस्थांच्या घरांचे व वाड्यांचे नुकसान झाले. छपराचे पत्रे उडून गेले..प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थी नामनाईक यांच्या घरकुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. या ठिकाणी नामनाईक कुटुंब येत्या दोन दिवसांत राहण्यासाठी जाणार होते. सुदैवाने घरात कोणी राहायला न गेल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. वादळाच्या तडाख्याने या घराचे मोठे पत्रे सुमारे तब्बल एक ते दीड किलोमीटर दूर फेकले गेले. एका शेतकऱ्याच्या गोठ्याचे छप्पर जमीनदोस्त झाले. सुदैवाने गुरांना कोणताही धोका पोहोचला नाही..Automatic Weather Stations : कोल्हापूर जिल्ह्यात ४२३ गावांत स्वयंचलित हवामान केंद्रच नाहीत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंचांना केल्या सूचना.चक्रीवादळ वेगाने पुढे सरकल्याने या भागातील शेतीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उभी भातशेती पूर्णपणे आडवी झाली. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, प्रशासनाने तातडीने नुकसानीचा पंचनामा करून बाधितांना योग्य ती मदत करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. घटनास्थळी तहसीलदार वीरसिंग वसावे, गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांनी भेट देऊन पाहणी केली.अनर्थ टळलाया चक्रीवादळची तीव्रता भयानक होती. हे चक्रीवादळ रात्री झाले असते तर कदाचित नुकसानीची तीव्रता वाढली असती. दिवसा झाल्याने मोठा अनर्थ टळला. गटविकास अधिकारी श्री. वालावलकर यांनीही या स्थितीला दुजोरा दिला..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. चक्रीवादळ कुठे घडले?➡️ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माणगाव खोऱ्यातील निवजे गावात.Q2. नुकसान कितपत झाले?➡️ काही घरांची छप्परे उडून गेली, वाड्यांचे नुकसान झाले, गोठ्याचे छप्पर उडाले आणि भातशेती पूर्णपणे आडवी झाली.Q3. कोणत्या कुटुंबांना सर्वाधिक नुकसान झाले?➡️ कृष्णा रामचंद्र नाईक, प्रसाद पांडुरंग नामनाईक, प्रदीप गंगाराम राऊळ आणि संदीप दशरथ नामनाईक यांच्या घरांचे नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.