कोल्हापूर

Ichalkaranji News : पीडित मुलीच्या न्यायासाठी जमले, पण राजकारण पेटलं! दोन माजी नगरसेवकांत श्रेयवादावरून झालेल्या हाणामारीने शहापूर तापला

Former Corporators Clash: पीडित मुलीच्या न्यायासाठी जमलेल्या जमावातील दोन माजी नगरसेवकांत श्रेयवादाची ठिणगी पेटली. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर किसन शिंदे आणि उदयसिंग पाटील या दोन कट्टर विरोधकांच्या वैयक्तिक स्पर्धेची झलक दाखवणारी ही झटापट शहराच्या राजकारणात नवी खळबळ निर्माण करून गेली.
Former Corporators Clash

Former Corporators Clash

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी: पीडित मुलीच्या न्यायासाठी जमलेल्या जमावातील दोन माजी नगरसेवकांत श्रेयवादाची ठिणगी पेटली आणि काही क्षणांतच वादातून हाणामारीपर्यंत परिस्थिती गेली. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर किसन शिंदे आणि उदयसिंग पाटील या दोन कट्टर विरोधकांच्या वैयक्तिक स्पर्धेची झलक दाखवणारी ही झटापट शहराच्या राजकारणात नवी खळबळ निर्माण करून गेली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
Ichalkaranji
torture
violence
Protest
Crime Against Girl

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com