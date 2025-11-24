Ichalkaranji News : पीडित मुलीच्या न्यायासाठी जमले, पण राजकारण पेटलं! दोन माजी नगरसेवकांत श्रेयवादावरून झालेल्या हाणामारीने शहापूर तापला

इचलकरंजी: पीडित मुलीच्या न्यायासाठी जमलेल्या जमावातील दोन माजी नगरसेवकांत श्रेयवादाची ठिणगी पेटली आणि काही क्षणांतच वादातून हाणामारीपर्यंत परिस्थिती गेली. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर किसन शिंदे आणि उदयसिंग पाटील या दोन कट्टर विरोधकांच्या वैयक्तिक स्पर्धेची झलक दाखवणारी ही झटापट शहराच्या राजकारणात नवी खळबळ निर्माण करून गेली. .मात्र अत्याचाराच्या गंभीर घटनेत पीडित मुलीला न्याय मिळण्याचा विषय बाजूला पडल्याचे दिसले.अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर पीडित कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी शहरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक शहापुरात एकत्र जमले. .Ichalkaranji Crime : अल्पवयीनवरील अत्याचारानंतर पोलिसांची दिरंगाई; हजारोंचा मोर्चा थेट ठाण्यात, निरीक्षकांच्या निलंबनाची जोरदार मागणी.अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचा जाब विचारण्यासाठी मोर्चा काढण्याचे ठरले. या चर्चेमध्ये सर्वजण मत मांडत असताना शहापूर भागातील माजी नगरसेवक किसन शिंदे यांनी विचार मांडले..त्यानंतर लगेच दुसरे माजी नगरसेवक उदयसिंग पाटील बोलू लागले आणि याचक्षणी वादाची ठिणगी पडली. ‘तू काय सांगतोस आता येऊन? आम्ही काल रात्रीपासून यात पळतोय,’ असे किसन शिंदे खवळत म्हणाले. यावर प्रतिवाद करत, ‘आम्ही पण आहोत यात, आम्हीही काम करतोय,’ असे पाटील म्हणाले..Ichalkaranji Crime : अल्पवयीन मुलाचा इचलकरंजीत वडिलांच्या मित्रावर जीवघेणा हल्ला.क्षणार्धात तणाव वाढला. दोघांत शाब्दिक चकमक सुरू झाली, शिवीगाळ झाली आणि ते दोघे एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. परिस्थिती बिघडण्याआधी उपस्थित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दोघांना बाजूला करत वादावर पडदा टाकला..दरम्यान, शहापूर पोलिस ठाण्यातील चर्चेनंतर जमाव बाहेर पडताच दोन्ही माजी नगरसेवकांच्या समर्थकांमध्ये ठिणगी उडाली. काही क्षणांत दोन गट आमने-सामने येत अंगावर धावून गेले. ढकलाढकली करत मारहाण सुरू झाली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून ठाण्यातील पोलिस बाहेर धावत आले आणि त्यांनी जमाव पांगवला. या प्रकारामुळे पोलिस ठाण्यासमोर काही काळ गोंधळ उडून तणाव निर्माण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.