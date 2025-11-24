कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : अल्पवयीनवरील अत्याचारानंतर पोलिसांची दिरंगाई; हजारोंचा मोर्चा थेट ठाण्यात, निरीक्षकांच्या निलंबनाची जोरदार मागणी

POCSO case delay : अल्पवयीन मुलीवरील लज्जास्पद अत्याचाराच्या प्रकरणाने आज शहापूर पोलिस ठाण्यात तणाव निर्माण झाला. या गंभीर पोक्सो प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास झालेला विलंब तसेच पीडितेच्या आईला फिर्याद न घेता उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आल्याच्या आरोपांमुळे मोठा संताप उसळला.
सकाळ वृत्तसेवा
