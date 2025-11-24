Ichalkaranji Crime : अल्पवयीनवरील अत्याचारानंतर पोलिसांची दिरंगाई; हजारोंचा मोर्चा थेट ठाण्यात, निरीक्षकांच्या निलंबनाची जोरदार मागणी

इचलकरंजी: अल्पवयीन मुलीवरील लज्जास्पद अत्याचाराच्या प्रकरणाने आज शहापूर पोलिस ठाण्यात तणाव निर्माण झाला. या गंभीर पोक्सो प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास झालेला विलंब तसेच पीडितेच्या आईला फिर्याद न घेता उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आल्याच्या आरोपांमुळे मोठा संताप उसळला..याच पार्श्वभूमीवर हजारो नागरिकांच्या जमावासह आमदार राहुल आवाडे यांनी थेट शहापूर पोलिस ठाण्यात धडक देत पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना सुनावले. तसेच उपस्थित पोलिस उपअधीक्षक विक्रांत गायकवाड यांच्यासमोरच निरीक्षक सूर्यवंशी यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी करत आमदार आवाडे यांनी दोन दिवसांत कारवाई न झाल्यास ठाण्याच्या दारातच सामाजिक संघटनांसह उपोषण छेडण्याचा इशारा दिला. .Kolhapur News: रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणारे हे पोलिस; बिबट्याला चेंबरमध्ये हुसकावून पकडण्याची रोमांचक कथा.दरम्यान, तणाव निर्माण झाल्याने संशयित आरोपीच्या घराभोवती मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाबासाहेब बाणदार (वय ५८, रा. तोरणानगर) याच्यावर त्याच्या किराणा दुकानात खाऊ घेण्यासाठी गेलेल्या अल्पवयीन मुलीला घरात ओढून घेत तिच्याशी लज्जास्पद वर्तन केल्याचा आरोप आहे. .पीडित मुलीच्या आईने फिर्याद दिल्यानंतर बाणदार याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मात्र, फिर्याद देण्यासाठी आलेल्या आईला उशिरापर्यंत थांबवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप उसळला. .Kolhapur News: रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणारे हे पोलिस; बिबट्याला चेंबरमध्ये हुसकावून पकडण्याची रोमांचक कथा.शनिवारी (ता. २२) मध्यरात्रीपर्यंत पोलिसांनी संशयिताच्या घराभोवती मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. आज सकाळी मोठा जमाव संशयिताच्या घराजवळ जमला. नराधमाला कडक शासन झालेच पाहिजे, अशा घोषणा सुरू झाल्याने तणाव वाढला. जमावाचा मोर्चा सरळ शहापूर पोलिस ठाण्याकडे वळला आणि ठाण्याबाहेर काही काळ तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. शहरातील तिन्ही पोलिस ठाण्यांतून अतिरिक्त बंदोबस्त मागवावा लागला..या सर्व गोंधळात आमदार राहुल आवाडे ठाण्यात पोहोचले आणि त्यांच्या आगमनानंतर हजारोंचा जमाव थेट पोलिस निरीक्षकांच्या दालनात शिरला. तेथे आवाडे यांनी निरीक्षक सूर्यवंशी आणि उपअधीक्षक गायकवाड यांना जाब विचारला. विविध सामाजिक संघटनांनी सूर्यवंशी यांच्या कथित निष्काळजी वर्तणुकीचा पाढाच वाचत त्यांच्या कामकाजाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. .‘गंभीर पोक्सो प्रकरणात अशी ढिसाळ आणि असंवेदनशील भूमिका असू शकत नाही. निरीक्षक सूर्यवंशी यांना ताबडतोब निलंबित करा, नाहीतर आम्ही दोन दिवसांत इथेच उपोषणाला बसू’, असा आमदार आवाडे यांनी इशारा दिला. त्यावर उपअधीक्षक विक्रांत गायकवाड यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर तणाव निवळला आणि जोरदार घोषणाबाजी करत जमाव पोलिस ठाण्याच्या बाहेर पडला..आपसांत मिटवून घ्यापीडितेच्या नातेवाइकांना ‘आपापसात मिटवून घ्या’ असा सल्ला दिल्याचा आरोप निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांच्यावर झाला आणि यानंतर जमावाचा संताप उसळला. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलिसच मिटवून घ्या म्हणत असतील, तर कायद्याचे रक्षकच भक्षक झाले आहेत, अशी तीव्र टीका आवाडे यांनी केली..महिलांचा आक्रमक पवित्रापोलिस निरीक्षकांच्या दालनात घेरावानंतर महिलांचा संताप अधिकच वाढला. संशयिताला कडक शासन करा, आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही धडा शिकवतो, असा आक्रमक पवित्रा घेत संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.