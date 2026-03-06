Rare Bird Spotted : सह्याद्रीच्या कुशीत दुर्मीळ शिकारी पाहुणा! भुदरगडमध्ये; ‘शाही ससाणा’चे दर्शन

अरविंद सुतार : सकाळ वृत्तसेवागारगोटी : निसर्गसंपन्न भुदरगड तालुक्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे. जगातील सर्वांत वेगवान शिकारी पक्ष्यांपैकी एक मानला जाणारा ‘शाहीन फाल्कन’ (Shaheen Falcon) अर्थात ‘‘शाही ससाणा’’ या परिसरात आढळून आला आहे. .या दुर्मीळ पक्ष्याच्या दर्शनामुळे तालुक्यातील पक्षीप्रेमी, निसर्ग अभ्यासक आणि पर्यावरणप्रेमींत आनंदाचे वातावरण आहे. भुदरगडमधील पडीक शेतजमिनीवर वन्यजीव छायाचित्रकार अमोल शिरोडकर यांनी या देखण्या शिकारी पक्ष्याला कॅमेऱ्यात टिपण्यात यश मिळविले. .Jaysingpur Peacock : राष्ट्रीय पक्षीच सापळ्यात! शिरोळ तालुक्यात मोर शिकारीचा धक्कादायक प्रकार उघड.सुरुवातीला हा साधा ससाणा असावा, असा अंदाज व्यक्त केला; मात्र बारकाईने निरीक्षण केल्यानंतर तो अत्यंत दुर्मीळ मानला जाणारा ‘शाहीन फाल्कन’ असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, त्यावेळी त्याने दुसऱ्या एका पक्ष्याची शिकार केली होती आणि तो ती खाताना दिसून आला. .सह्याद्रीच्या डोंगररांगांत व कडेकपाऱ्यांत वास्तव्यास असणाऱ्या या पक्ष्याचे दर्शन सहसा दुर्मीळ मानले जाते. त्यामुळे भुदरगड तालुक्यात या पक्ष्याचे दर्शन होणे, येथील समृद्ध जैवविविधतेचे प्रतीक मानले जात आहे. यापूर्वीही भुदरगड परिसरात अनेक दुर्मीळ वन्यजीव व पक्ष्यांची नोंद झाली असून, सह्याद्रीच्या जंगलरांगांमुळे हा भाग नैसर्गिक संपत्तीने नटलेला आहे. .Ratnagiri Conservation : शिमग्यासाठी भेरलीमाड हवा तर ‘धनेश’ टिकवा; प्रतीक मोरे नऊपैकी चार प्रजाती रत्नागिरीत, जंगल वाचवण्याला हवे प्राधान्य.शाहीन फाल्कनची वैशिष्ट्ये शाहीन फाल्कन हा शिकारीच्या वेळी ताशी ३०० किलोमीटरपेक्षा अधिक वेगाने खाली झेप घेऊ शकतो, त्यामुळे तो जगातील सर्वांत वेगवान पक्ष्यांपैकी एक मानला जातो. त्याचे डोके काळसर असून, पोटाकडील भाग फिकट तांबूस किंवा पांढरट असतो. .आकाराने तो साधारण कावळ्याएवढा असतो; मात्र मादी आकाराने नरापेक्षा किंचित मोठी असते. शिकारी स्वभावाचा हा पक्षी प्रामुख्याने लहान पक्ष्यांची शिकार करून अन्न मिळवितो. भुदरगडसारख्या निसर्गसमृद्ध भागात या दुर्मीळ पक्ष्याचे दर्शन होणे, हे येथील निसर्गवैभव अधिक ठळकपणे अधोरेखित करणारे असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सांगत आहेत. .निसर्गसंवर्धनाची गरज : भुदरगड तालुक्यात शाहीन फाल्कनचे अस्तित्व असणे, हे येथील जैवविविधता उत्तम असल्याचे लक्षण आहे. या पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक नागरिकांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. - अमोल शिरोडकर, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर व पक्षी अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.