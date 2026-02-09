Kolhapur Accident : शाहूमिल चौक अपघातातील चालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल; बापलेकीचा मृत्यू, रक्ताचे नमुने पाठवले फॉरेन्सिकला

कोल्हापूर : शाहूमिल चौकात भरधाव मोटारीने दिलेल्या धडकेत मोपेडवरील बापलेकीचा मृत्यू झाला. चार ते पाच दुचाकींना फरफटत नेणारा मोटारचालक मयुरेश योगेश पाटील (वय १९, रा. राजारामपुरी आठवी गल्ली) याला अटक झाली आहे. . पोलिसांनी त्याच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. आज त्याला न्यायालयात उभे केले असता तीन दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली. रम्यान, चालकाने मद्यप्राशन किंवा अमली पदार्थाचे सेवन केले होते का, याचीही तपासणी करण्यासाठी रक्ताचे नमुने फॉरेन्सिक लॅबला पाठविले जाणार आहेत..Satara Accident:मोटार-दुचाकी अपघातात भिलारच्या तरुणाचा मृत्यू; पाचगणी- महाबळेश्वर रस्त्यावर भीषण अपघात, क्षणात काय घडलं?. याबाबत अधिक माहिती अशी, चालक मयुरेश पाटील याने दिलेल्या धडकेत दीपक सहदेव वंशे (वय ७१, रा. सणगर गल्ली, रविवार पेठ) व त्यांची मुलगी ॲड. भाग्यश्री लक्ष्मण गवळी (३०, रा. कसबा बावडा) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर धनंजय करजगार व कैवल्य नाईक जखमी झाले. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .अपघातानंतर जमावाने चोप देत मयुरेश पाटीलला पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते. पोलिसांनी मध्यरात्री त्याच्या अटकेची प्रक्रिया पूर्ण केली. संशयितावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला. भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १०५, २८१, १२५ (ए), १२५ (बी), ३२४ (४) नुसार गुन्हा दाखल आहे. .Nagpur Accident: सावंगी शिवारात भरधाव वाहनाची धडक; दुचाकीस्वार ठार, आई गंभीर.त्याला आज न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. मोटार अन् वाहन परवाना एकाच वर्षात मयुरेश पाटील चालवत असलेली मोटार एक वर्षापूर्वीच खरेदी करण्यात आली आहे, तर पाटील याने वाहन चालविण्याचा परवानाही ऑगस्ट २०२५ मध्येच काढले आहे..रक्ताचे नमुने तपासणार पाटील याच्या रक्ताचे नमुने फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठविले जाणार आहेत. त्याने वाहन चालविताना मद्य किंवा अन्य अमली पदार्थ सेवन केले होते का, याची माहिती या अहवालातून स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, आज प्रादेशिक परिवहन विभागाकडूनही अपघातग्रस्त वाहनांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.