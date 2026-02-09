कोल्हापूर

Kolhapur Accident : शाहूमिल चौक अपघातातील चालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल; बापलेकीचा मृत्यू, रक्ताचे नमुने पाठवले फॉरेन्सिकला

Culpable Homicide : कोल्हापूर शहर पुन्हा एकदा भीषण अपघाताने हादरले आहे. शाहूमिल चौकात भरधाव मोटारीने दिलेल्या जोरदार धडकेत मोपेडवरील बापलेकीचा जागीच मृत्यू झाला.
Police investigate the Shahumill Chowk accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शाहूमिल चौकात भरधाव मोटारीने दिलेल्या धडकेत मोपेडवरील बापलेकीचा मृत्यू झाला. चार ते पाच दुचाकींना फरफटत नेणारा मोटारचालक मयुरेश योगेश पाटील (वय १९, रा. राजारामपुरी आठवी गल्ली) याला अटक झाली आहे.

