Shahuwadi Robbery : शाहूवाडीतील दुर्गम भागातील पाटीलवाडीत दरोडा; मायलेक जखमी, सोने, पैसे सगळेच लुटले

Shahuwadi Armed robbery : शित्तूर तर्फ वारुण पैकी पाटीलवाडी (ता. शाहूवाडी) येथे मंगळवारी मध्यरात्री दोनच्या दरम्यान दोन मोटारींतून आलेल्या आठ दरोडेखोरांनी एका घरावर दरोडा टाकला. दरोडेखोरांच्या मारहाणीत घरमालक दादासाहेब रामचंद्र पाटील (वय २८) व त्यांची आई आनंदी पाटील (४८) जखमी झाले. दरोडेखोरांनी सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा सुमारे ऐंशी हजारांचा मुद्देमाल लुटून नेला. शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, दादासाहेब पाटील यांचे वडील पिकांची राखण करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे मंगळवारी रात्री शेतावर गेले होते. त्यानंतर दादासाहेब आतील खोलीत, तर त्यांची आई आनंदी पाटील हॉलमध्ये झोपल्या होत्या. त्या रात्री लघुशंकेसाठी उठून बाहेर जाऊन आल्या. त्याचवेळी दोन पांढऱ्या मोटारीतून त्यांच्या घरासमोर २५ ते ३० वयोगटातील बुरखे घातलेले आठ दरोडेखोर दाखल झाले. ते सर्वजण झटक्यात घरात घुसले. चौघांनी आनंदी यांना लोखंडी पाना व काठीने मारहाण करून जखमी केले. त्यांच्या गळ्यातील ७० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र तोडून हिसकावून घेतले..त्याचवेळी आतल्या खोलीत झोपलेल्या दादासाहेब यांना अन्य चौघांनी हातातील काठ्यांनी व लोखंडी गजाने मारहाण करत जखमी केले. त्यांच्या जवळची नऊ हजार ९२३ रुपयांची रोख रक्कम हिसकावून घेतली. दरम्यान, दादासाहेब दरोडेखोरांना चकवा देऊन ओरडत घराबाहेर पळाला. त्यामुळे शेजारी जागे झाले. ग्रामस्थांनी ११२ ला संपर्क करून पोलिसांना कळविले. त्यानंतर दरोडेखोर अंधाराचा फायदा घेत दोन्ही मोटारींमधून पसार झाले. गाड्यांचे क्रमांक समजू नयेत म्हणून त्यांनी त्यावर काळे फासले होते..Kolhapur Rape Case : ओळखपत्र करून देण्याचा बहाणा, तरुणीवर सामूहिक वारंवार अत्याचार; फोटो, व्हिडिओ व्हायरलची धमकी, पोलिसांनी मोबाईल घेतला अन्.पोलिस उपअधीक्षक अप्पासाहेब पवार, निरीक्षक राजेंद्र सावंत्रे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिस परशुराम शिरसाट, अतुल सोनूने यांनी पंचनामा केला. निरीक्षक सावंत्रे तपास करत आहेत. दरम्यान, जखमी दादासाहेब व आई आनंदी यांना तातडीने गावातील खासगी दवाखान्यात नेऊन त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. घटनास्थळी सकाळी पोलिसांनी श्वानपथकाला पाचारण करून तपास घेतला. मात्र, घरापासून काही अंतरावरील रस्त्यापर्यंत जाऊन श्वान घुटमळले..वाडीत प्रथमच प्रकारशित्तूर तर्फ वारुण या मुख्य गावापासून सुमारे दोन किलोमीटर डोंगराळ दुर्गम भागात चाळीसभर उंबऱ्यांची पाटीलवाडी आहे. या परिसरात प्रथमच दरोड्याचा प्रकार घडल्याने ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.