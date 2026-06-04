कोल्हापूर

Shahuwadi Robbery : शाहूवाडीतील दुर्गम भागातील पाटीलवाडीत दरोडा; मायलेक जखमी, सोने, पैसे सगळेच लुटले

Mother and son injured in robbery : शाहूवाडी तालुक्यातील दुर्गम पाटीलवाडीत दरोडेखोरांनी मायलेकावर हल्ला करून त्यांना जखमी केले. घरातील सोने-दागिने व रोकड लुटून आरोपी फरार झाले.
Shahuwadi Robbery kolhapur

Shahuwadi Robbery kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
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Shahuwadi Armed robbery : शित्तूर तर्फ वारुण पैकी पाटीलवाडी (ता. शाहूवाडी) येथे मंगळवारी मध्यरात्री दोनच्या दरम्यान दोन मोटारींतून आलेल्या आठ दरोडेखोरांनी एका घरावर दरोडा टाकला. दरोडेखोरांच्या मारहाणीत घरमालक दादासाहेब रामचंद्र पाटील (वय २८) व त्यांची आई आनंदी पाटील (४८) जखमी झाले. दरोडेखोरांनी सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा सुमारे ऐंशी हजारांचा मुद्देमाल लुटून नेला. शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे.

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