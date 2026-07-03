Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 74 गावे धोक्यात? 943 एकर जमिनीबाबत काय म्हणाले आमदार नरके?

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो एकर सुपीक, बागायती शेती वाचवण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्गाची अलाईनमेंट (Kolhapur farmers oppose Shaktipeeth Expressway) बदला, अशी मागणी करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली. .आमदार नरके म्हणाले, ‘पवणार (जि. वर्धा) ते पात्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) असा सुमारे ८५६ किलोमीटर लांबीचा ग्रीनफिल्ड शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित असून, या महामार्गामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल ७४ गावांचा समावेश आहे. या मार्गामुळे हजारो एकर अत्यंत सुपीक, बागायती आणि बहुपीक शेती बाधित होणार आहे.’.Koyna Dam Update : कृष्णाकाठच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कोयना धरणात 5 हजार क्युसेकहून अधिक पाण्याची आवक; जिवंत पाणीसाठा 'इतक्या' टीएमसीवर...करवीर विधानसभा मतदारसंघातील १७ गावांमधील सुमारे ९४३ एकर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे संपादित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या परिसरातून पाच नद्या वाहत असल्याने येथील बहुतांश शेती नदीकाठावरील, बारमाही पाण्याची आणि अत्यंत उत्पादक आहे. त्यामुळे ही जमीन संपादित झाल्यास शेतकऱ्यांचे आणि बळीराजाचे कधीही भरून न निघणारे आर्थिक नुकसान होईल, असेही ते म्हणाले..Sangli DCC Bank Recruitment : आमदार पडळकर-सदाभाऊंच्या आक्षेपानंतर सांगली जिल्हा बँकेत मोठी घडामोड! नोकरभरती तडकाफडकी थांबवली; विद्यमान संचालकांना मोठा धक्का.कोल्हापूर ते कोकणदरम्यान आधीच तीन राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. अशा परिस्थितीत त्यालाच समांतर नवीन शक्तिपीठ महामार्ग काढल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेती बाधित होणार असून, त्याचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.