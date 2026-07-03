कोल्हापूर

Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 74 गावे धोक्यात? 943 एकर जमिनीबाबत काय म्हणाले आमदार नरके?

Shaktipeeth Expressway alignment change in Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुपीक बागायती शेती वाचवण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्गाची अलाईनमेंट बदलावी, अशी मागणी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानसभेत केली.
Kolhapur farmers oppose expressway project

Kolhapur farmers oppose expressway project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो एकर सुपीक, बागायती शेती वाचवण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्गाची अलाईनमेंट (Kolhapur farmers oppose Shaktipeeth Expressway) बदला, अशी मागणी करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली.

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