Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगडमध्ये स्थळ पाहणीला सुरुवात, आमदार शिवाजी पाटलांचा पुढाकार

Shaktipeeth expressway Maharashtra : शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी चंदगड तालुक्यात स्थळ पाहणीला सुरुवात झाली आहे. महामार्गामुळे ज्या गावांतील जमिनी बाधित होणार आहेत, त्या गावांमध्ये प्रशासनाकडून पाहणी व ग्रामस्थांशी संवाद सुरू करण्यात आला आहे..दोन दिवसांपूर्वी सावंतवाडी तालुक्याच्या सीमेवरील ईसापूर (ता.चंदगड) येथे पाहणी केली होती. त्यानंतर आज इनाम म्हाळुंगे येथे प्रशासनाने स्थळ पाहणी करून ग्रामस्थांची बैठक घेतली. यावेळी आमदार शिवाजी पाटील, प्रांताधिकारी एकनाथ काळबांडे, तहसीलदार राजेश चव्हाण, मंडल अधिकारी राजश्री पचंडी यांच्यासह महसूल व वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते..आमदार शिवाजी पाटील म्हणाले, ‘या महामार्गामुळे चंदगड विभागाच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. कृषीमालासाठी गोवासारखी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला सहकार्य करावे.’ प्रशासनाने ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांच्या शंका व हरकती जाणून घेतल्या..Shaktipeeth Highway Protest : प्रसंगी आत्मदहन करू, पण जमीन देणार नाही! शक्तिपीठ महामार्गावरून माढ्यातील शेतकरी आक्रमक; आंदोलनाचा दिला इशारा.आजऱ्यात शक्तिपीठ संघर्ष समितीचा इशारा‘शेतकरी आणि पर्यावरणाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून संयुक्त मोजणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास लोकशाही मार्गाने संघटितपणे विरोध करू’, असा इशारा शक्तिपीठ संघर्ष समितीने दिला. याबाबात आज तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. निवासी नायब तहसीलदार म्हाळसाकांत देसाई यांनी निवेदन स्वीकारले..‘शक्तिपीठ’प्रश्नी आंदोलनाची दिशा ठरणारशक्तिपीठ महामार्गासाठी नव्याने बदललेल्या रेखांकनामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सर्वपक्षीय मेळावा मंगळवारी (ता. १९) होणार आहे. सकाळी ११ वाजता श्रीराम सोसायटी हॉल, कसबा बावडा येथे मेळावा होईल. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व आजी-माजी आमदार-खासदार यांना निमंत्रित केले जाणार आहे, अशी माहिती शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे व प्रकाश पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली..पत्रकात म्हटले आहे, या महामार्गासाठी बदललेल्या रेखांकनाची अधिसूचना पाच मे रोजी जाहीर झाली. यामध्ये जिल्ह्यातील ७८ गावे बाधित होत आहेत. या अधिसूचनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. गावागावांंत शेतकऱ्यांच्या निषेध सभा सुरू झाल्या आहेत. नवीन रेखांकनानुसार रस्ता झाल्यास महापुराचे संकट ओढवणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.