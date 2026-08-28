कोल्हापूर

Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतात याल, तर दरोडेखोरांप्रमाणेच वागणूक देऊन चोप देऊ; राजू शेट्टींचा थेट इशारा

Shaktipith Highway land survey in Kolhapur : शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन मोजणीला कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. राजू शेट्टींनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला असून ३ सप्टेंबरला ७८ गावांत नोटिसांची होळी करण्याचा निर्णय झाला.
Raju Shetti Shaktipeeth Highway protest

Raju Shetti Shaktipeeth Highway protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : रात्री-अपरात्री शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतात याल, तर दरोडेखोरांप्रमाणेच वागणूक देऊन चोप दिला जाईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी (Raju Shetti shaktipeeth Highway protest) येथे पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी बोलताना दिला. दरम्यान, तीन सप्टेंबरला ७८ गावांत मोजणीच्या नोटिसीच्या होळीबरोबरच पुढील विविध टप्प्यांत आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

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