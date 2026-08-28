Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतात याल, तर दरोडेखोरांप्रमाणेच वागणूक देऊन चोप देऊ; राजू शेट्टींचा थेट इशारा

कोल्हापूर : रात्री-अपरात्री शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतात याल, तर दरोडेखोरांप्रमाणेच वागणूक देऊन चोप दिला जाईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी (Raju Shetti shaktipeeth Highway protest) येथे पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी बोलताना दिला. दरम्यान, तीन सप्टेंबरला ७८ गावांत मोजणीच्या नोटिसीच्या होळीबरोबरच पुढील विविध टप्प्यांत आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला..सरकारने करवीर तालुक्यातील १८ गावांत ९ ते २२ सप्टेंबरपर्यंत व पन्हाळा तालुक्यातील १० गावांत डिसेंबरमध्ये या महामार्गासाठी जमीन मोजणीचा कार्यक्रम जाहीर करून शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविल्या आहेत. या विरोधात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह येथे शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीतर्फे बैठक घेण्यात आली..Ratnagiri Tourism Development : भाट्ये बीचचा होणार कायापालट! 15 कोटींचा प्लॅन अन् गणपतीपुळ्याचा 102 कोटींचा विकास आराखडा 'या' तारखेपर्यंत होईल पूर्ण; उदय सामंत यांना विश्वास.यावेळी राजू शेट्टी, समितीचे जिल्हा समन्वयक गिरीश फोंडे, विक्रांत पाटील-किणीकर, शिवाजी मगदूम, सम्राट मोरे, मुकुंद पाटील, दीपक पाटील, कॅप्टन उत्तम पाटील, शिवाजी कांबळे, किशोर पाटील, जोतिराम घोडके आदी उपस्थित होते. फोंडे म्हणाले, ‘शक्तिपीठ’साठी जमीन मोजणीच्या तारखा जाहीर करून व ई-चावडीद्वारे नोटिसा देऊन जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे, हे निषेधार्ह आहे.’ दिलीप पाटील, नामदेव यादव, कॅप्टन उत्तम पाटील यांनी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करूया, अशी भूमिका मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.