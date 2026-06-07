सरकारचं हेच महागाई नियंत्रणाचं सूत्र, शरद पवारांचा गॅस दरवाढीवरून टोला; शेवटी इशाराही दिला

सरकारी तेल कंपन्यांनी रविवारी पुन्हा एकदा घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ केली. गेल्या महिन्यात ६० रुपयांची वाढ केली होती त्यानंतर आता २९ रुपयांची वाढ करण्यात आलीय. आजपासून नवे दर लागू झाले आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे आता सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळा बसणार आहेत. या गॅस दरवाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावला आहे. Sharad Pawar Warns Centre Over Rising Inflation.शरद पवार यांनी गॅस दरवाढीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, देशात गॅसचे दर सातत्यानं वाढत आहेत. आजही घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर वाढवण्यात आलेत. सरकारचे महागाई नियंत्रण म्हणजे जनतेला टप्प्या टप्प्याने झटके देणे असंच सूत्र आहे..महागाईचा भडका! घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ, १४.२ किलो सिलिंडरची नवी किंमत किती.कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवार यांनी गॅस दरवाढीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. जनता महागाईत होरपळत असताना आता गॅसच्या किंमती वाढवण्यात आल्या आहेत. याबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर शरद पवार म्हणाले की, इंधन आणि गॅसच्या किंमती टप्प्या टप्प्याने वाढत आहे. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आम्ही महागाई नियंत्रणात ठेवलीय असं म्हणतायत. पण जनतेला टप्प्या टप्प्यानं दरवाढीचे झटके देणं हेच त्यांचं महागाई नियंत्रणाचं सूत्र दिसतंय अशा शब्दात शरद पवार यांनी सरकारला टोला लगावला..शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला इशारासुद्धा दिला आहे. गॅसच्या किंमती दोनवेळा वाढवण्यात आल्या. गॅस दरवाढीचा फटका थेट सर्वसामान्यांना बसतो. त्यांचे बजेट कोलमडून जाते. गॅस दरवाढीमुळे प्रपंचावरही परिणाम होतो. या सगळ्याची किंमत सत्ताधाऱ्यांना योग्य वेळी समजेल असं शरद पवार म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.