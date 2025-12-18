Kolhapur Shendapark :आग, आरक्षण आणि निष्काळजीपणा; शेंडापार्कच्या वनराईला वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले वृक्षमित्र

कंदलगाव : शेंडापार्क परिसर काही वर्षांपूर्वी वृक्षारोपणाने ऑक्सिजन पार्क तयार झाला होता. यासाठी सामाजिक वनीकरणाने घेतलेला सहभाग हा अभिनंदनीय होता. मात्र काही दिवसांतच येथे आरक्षण पडले..तसेच प्रशासनाचे येथील वनीकरणाकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता. १७) शहर परिसरातील वृक्षमित्रांच्यावतीने झाडांना कवटाळून अनोखे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामध्ये झाडांविषयी असणारे प्रेम आणि आस्था व्यक्त करण्यासाठी आंदोलकांनी हातामध्ये फलक घेऊन भावना व्यक्त केली..Kolhapur Shenda Park : कोट्यवधी खर्चून लावलेली ४० हजार झाडे आगीत भस्मसात; शेंडा पार्कचा माळ पुन्हा उजाड. यामध्ये राहुल चौधरी, अभिजित वाघमोडे, दिग्विजय शिर्के, फिरोज शेख, निर्मला बेदरे -पाटील, माधवी पोवार, ऋषिकेश व्हुन्नूरे, रियांशू बेदरे - पाटील, अनुराग शिंदे, संपतराव फाटक यांचा समावेश होता. .मोरेवाडीतील ध्येयवेडा सरोज ग्रुपच्या पोवार यांनी यावेळी सादर केलेली कविता वृक्षमित्रांतील वृक्षप्रेमाविषयी धगधग व्यक्त करणारी होती. चार-पाच वर्षांपासून मुलांप्रमाणे जपलेली झाडे डोळ्यादेखत नष्ट होत आहेत. .Tapovan Tree Cutting : 'झाडं वाचवा'चा एल्गार! साधुग्रामसाठी वृक्षतोडीला तीव्र विरोध; तपोवनात नाशिककरांचे अभूतपूर्व जनआंदोलन.या ठिकाणी प्रशासनाचे दुर्लक्ष दिसून येत आहे. त्यामुळे शेंडापार्क ऑक्सिजन पार्कबद्दल योग्य ते निर्णय घ्यावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन करू. - राहुल चौधरी, वृक्षमित्रसंबंधित कृषी विभागास वेळोवेळी माहिती देऊनही त्यांच्याकडून मनुष्यबळ नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या परिसरात आग लागून अनेक मोठ्या झाडांचे नुकसान झाले आहे. आगीने येथील वनराई नष्ट होत आहे. - अभिजित वाघमोडे, वृक्षमित्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.