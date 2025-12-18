कोल्हापूर

Kolhapur Shendapark :आग, आरक्षण आणि निष्काळजीपणा; शेंडापार्कच्या वनराईला वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले वृक्षमित्र

Tree Hugging Protest : शेंडापार्कमधील ऑक्सिजन पार्क दुर्लक्षित; वृक्षमित्रांनी झाडांना कवटाळून व्यक्त केला संताप, आग आणि मनुष्यबळाच्या अभावामुळे वनराई धोक्यात; तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी; प्रशासनाने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा वृक्षमित्रांचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
कंदलगाव : शेंडापार्क परिसर काही वर्षांपूर्वी वृक्षारोपणाने ऑक्सिजन पार्क तयार झाला होता. यासाठी सामाजिक वनीकरणाने घेतलेला सहभाग हा अभिनंदनीय होता. मात्र काही दिवसांतच येथे आरक्षण पडले.

