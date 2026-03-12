कोल्हापूर

Kolhapur Self-Immolation : सावकाराकडून २० लाख घेतले, गाडी आणि सोनं गहाण ठेवलं; वसुलीसाठी तगादा, तहसील कार्यालयात आत्मदहनाचा प्रयत्न

loan dispute : शिरोळ तहसील कार्यालयात आज घडलेली एक धक्कादायक घटना काही काळासाठी खळबळ उडवून गेली. जयसिंगपूर येथील एका व्यक्तीने खासगी कर्जवसुलीच्या जाचाला कंटाळून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला
सकाळ वृत्तसेवा
शिरोळ : जयसिंगपूर येथील सराफ व्यावसायिकाच्या खासगी सावकारकीच्या जाचाला कंटाळून एका व्यक्तीने शिरोळ तहसील कार्यालयात आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली.

