Kolhapur Self-Immolation : सावकाराकडून २० लाख घेतले, गाडी आणि सोनं गहाण ठेवलं; वसुलीसाठी तगादा, तहसील कार्यालयात आत्मदहनाचा प्रयत्न

शिरोळ : जयसिंगपूर येथील सराफ व्यावसायिकाच्या खासगी सावकारकीच्या जाचाला कंटाळून एका व्यक्तीने शिरोळ तहसील कार्यालयात आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. .तथापि, तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत, त्याच्या हातातील काडेपेटी व रॉकेल कॅन काढून घेतल्यामुळे अनर्थ टळला. घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, जयसिंगपूर येथील एका सराफ व्यावसायिकाने सुनील अशोक कोळी या व्यक्तीला सुमारे २० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम उधार दिली होती. .Nashik Crime : हॉटेलमधील 'तो' कुजलेला मृतदेह अन् पोलिसांचा थरारक तपास; लॉकडाऊनमधील हत्येचा असा लागला छडा!.या रकमेच्या बदल्यात कोळी यांच्याकडून सोने, तसेच एक वाहन गहाण स्वरूपात घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, उर्वरित रकमेच्या वसुलीसाठी संबंधित सराफ व्यावसायिकाकडून सतत दबाव व त्रास दिला जात असल्याचा आरोप कोळी यांनी केला आहे..याप्रकरणी जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात तक्रारही दिली असल्याचे संबंधित व्यक्तीने सांगितले, मात्र या प्रकरणाची दखल घेतली जात नसल्यामुळे आत्मदहन करण्याचा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले..Nagpur Crime : नागपुरात रक्ताचं नातं रक्ताळलं! भावानं 30 वर्षीय सख्ख्या बहिणीचा तलवारीनं चिरला गळा; मुलीच्या बचावासाठी गेलेली आईही गंभीर जखमी.घटनेची माहिती मिळताच शिरोळ पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. कोळी याला ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी सुरू केली आहे. या घटनेमुळे तहसील कार्यालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, शिरोळ पोलिसांनी कोळी याच्यावरती प्रतिबंधात्मक कारवाई चौकशीसीठी करत जयसिंगपूर पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांकडे स्वाधीन केले आहे.