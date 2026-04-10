कोल्हापूर

Shirol Accident news : आठ दिवसात ३ वेळा नशीबाची साथ, पण नियतीच्या मनात वेगळचं होतं, शिरोळचा आकाश अपघातातच गेला

Kolhapur accident news : आठ दिवसांत तीन वेळा मृत्यूच्या दारातून परतलेला आकाश अखेर अपघातात मृत्युमुखी पडला. शिरोळमधील ही घटना मन हेलावणारी आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

youth death accident story : तेरवाड (ता. शिरोळ) येथील वजन काट्यासमोर दोन दुचाकींची जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात तरुण ठार, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. आकाश रमेश गोसावी (वय २५, रा. तेरवाड) असे ठार झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. सुनील सीताराम गोसावी (वय ३५, रा. तेरवाड) हा गंभीर जखमी झाला.

Related Stories

No stories found.