Shirol Accident news : आठ दिवसात ३ वेळा नशीबाची साथ, पण नियतीच्या मनात वेगळचं होतं, शिरोळचा आकाश अपघातातच गेला

youth death accident story : तेरवाड (ता. शिरोळ) येथील वजन काट्यासमोर दोन दुचाकींची जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात तरुण ठार, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. आकाश रमेश गोसावी (वय २५, रा. तेरवाड) असे ठार झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. सुनील सीताराम गोसावी (वय ३५, रा. तेरवाड) हा गंभीर जखमी झाला..याबाबत अधिक माहिती अशी, आकाश गोसावी मोटारसायकल (एमएच ०९ जीपी २१९) वरून कुरुंदवाडहून तेरवाडकडे येत होता. त्याचवेळी सुनील गोसावी हा दुचाकी (एमएच ०९ ईजे ५८८१) वरून तेरवाडहून कुरुंदवाडकडे जात असताना दोन्ही वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली..या जोरदार धडकेमुळे आकाशचा जागीच मृत्यू झाला, तर सुनील गोसावी गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने जयसिंगपूरमधील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले; मात्र त्याची प्रकृती गंभीर आहे. कुरुंदवाड पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने जप्त केली आहेत..आठ दिवसांपूर्वी रत्नागिरीहून कुरुंदवाडकडे येत असताना आकाशच्या वाहनाला अपघात झाला होता; मात्र त्या अपघातातून तो वाचला होता. चारच दिवसांपूर्वी तेरवाडमध्ये, तर दोन दिवसांपूर्वी कुरुंदवाडला दर्ग्यासमोरही त्याचा अपघात झाला होता. त्यावेळीही आकाश दैव बलवत्तर म्हणून बचावला होता, मात्र आज गावाजवळ झालेल्या अपघातातच त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्याच्या मागे आई-वडील व बहीण असा परिवार आहे.