Shiroli MIDC : शिरोली एमआयडीसीत ऑईल दुकानाला भीषण आग; अग्निशमन दलाची धावपळ

नागाव : शिरोली औद्योगिक वसाहतीमधील ऑइल विक्रीच्या एका दुकानाला मंगळवारी सायंकाळी भीषण आग लागली. या आगीत दुकानातील ऑईल, ग्लोज आणि फाऊंड्री रॉ मटेरियल जळून खाक झाले. कोल्हापूर एक्सलच्या मागील बाजूस 'कमल ट्रेडर्स' या नावाने ऑइल विक्रीचे दुकान आहे. हे दुकान प्रमोद दिनकर मस्के यांच्या मालकीचे आहे. .सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास दुकान बंद करून मस्के घरी गेले. त्यानंतर काही वेळातच दुकानाला अचानक आग लागली. आगीचे स्वरूप मोठे असल्याने परिसरात काही काळ घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. दुकानात ज्वलनशील ऑईल आणि फाऊंड्रीसाठी लागणारे कच्चे साहित्य असल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केले. .घटनेची माहिती मिळताच कोल्हापूर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन काही वेळातच आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे शेजारील इतर गाळ्यांपर्यंत पसरली नाही. आगीत दुकानातील महत्त्वाचे साहित्य जळाले आहे. .त्यामध्ये प्रामुख्याने विक्रीसाठी ठेवलेले ऑइल, हातमोजे (ग्लोज) व फाऊंड्री रॉ मटेरियलचा समावेश आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या दुर्घटनेत मस्के यांचे सुमारे दोन लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..