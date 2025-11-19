Jaysingpur News: शिरोळ तालुक्यातील तडजोडी, कट्टर विरोधक नेत्यांचे ‘गळ्यात गळे, ‘गृहीत’ धरण्याने कार्यकर्त्यांची कोंडी

जयसिंगपूर: ‘विळ्या-भोपळ्याचे’ नाते असलेली नेतेमंडळी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून पालिकांवर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी सरसावले आहेत. कट्टर विरोधक असणाऱ्या राजकारण्यांचे ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ असेच चित्र सध्या शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिसत आहे. .नेते मंडळी सत्तेसाठी सोयीची भूमिका घेत असताना कार्यकर्त्यांना मात्र नेत्यांचे राजकारण कल्पनेपलीकडील वाटू लागले आहे. राजकारणात कोणच कोणाचा शत्रू नसतो आणि मित्रही नसतो, याचाच प्रत्यय सध्या तालुक्यातील जनतेला येत आहे. .Jaysingpur News: जयसिंगपूरचा ‘स्मार्ट’ टायटल धोक्यात सत्तासंघर्षात रस्ते, गटारी, आणि विकासकामांचे वाजले बारा.जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे राजकारण अनेक नव्या घडामोडींना जन्म देणारे ठरत आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून शिरोळ तालुक्यात नेत्यांमध्ये राजकीय कटूता निर्माण झाली होती. मात्र, परस्परांना तीव्र विरोध करण्याच्या प्रयत्नात काही नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या विश्वासाचे दोर कापले आहेत. .सध्या तालुक्यातील राजकारण कार्यकर्त्यांना गृहीत धरून केले जात आहे. तालुक्यातील कार्यकर्ते आजवर नेत्यांच्या पाठीशी ठाम राहिले आहेत. मात्र, सोयीची भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांना कार्यकर्त्यांनी योग्य ठिकाणीही आणून ठेवले आहे, हा तालुक्याचा इतिहास आहे. तालुक्यातील जनतेने आजवर अनेक दिग्गजांचे राजकारण जवळून पाहिले आहे. .Jaysingpur News: नेतृत्वाचा नवा चेहरा कोण?’ स्व. डॉ. एस. के. पाटील, सावित्री कुंभार, डॉ. नीता माने यांच्या यशानंतर जयसिंगपूरची उत्सुकता वाढली.मात्र, सत्तेसाठी कार्यकर्त्यांच्या विश्वासाचा बळी देऊन ‘गळ्यात गळे’ घालण्याची प्रथा अलीकडच्या काळात सुरू झाली आहे. या साऱ्या प्रकारात निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची चांगलीच गोची होत आहे. नेत्यांच्या सोयीच्या भूमिका मात्र कार्यकर्त्यांना निष्ठा बदलण्यास भाग पाडत आहेत. राजकारणात नेतेमंडळी कार्यकर्त्यांना निष्ठा शिकवत असताना स्वतः मात्र विकासासाठी एकत्र येत असल्याच्या गोंडस नावाखाली निष्ठेपासून दूर जाताना दिसत आहेत..नेते बनले कार्यकर्तेशिरोळ तालुक्यात गेल्या काही वर्षांतील राजकारण कार्यकर्त्यांसाठी अनाकलनीय बनले आहे. निवडणुकीतील डाव-प्रतिडाव साधण्यासाठी एकमेकांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून शिकार करण्याची ईर्ष्या सुरू झाली आहे. यात येथे एकेकाळचे नेतेही आता तालुक्यात कार्यकर्ते म्हणून वावरताना दिसणार आहेत..निष्ठा शब्दच ऑक्सिजनवरतालुक्यात अलीकडच्या काही वर्षांत राजकारणासाठी वाटेल ते करण्याची मानसिकता सुरू झाली आहे. सत्ता संघर्षाच्या या काळात ‘निष्ठा’ हा शब्द राजकारणाच्या पटलावरूनच नाहीसा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.