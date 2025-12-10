Kolhapur Environment Concerns : शिरोली कचरा प्रकल्पातील भीषण आगीने स्मॅक परिसरात ७० झाडे खाक; आदेश दुर्लक्षित करणाऱ्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

नागाव : शिरोली घन कचरा प्रकल्पातील कचऱ्याच्या आगीने स्मॅक भवन परिसरातील सुमारे सत्तर झाडे व ठिबक सिंचनची पाइपलाईन जळाली. यामध्ये स्मॅकचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही शिरोली ग्रामपंचात प्रशासन ऐकत नसेल, तर होणाऱ्या पर्यावरण ऱ्हासाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..स्मॅक भवनच्या प्रवेशद्वाराशेजारी पुलाची शिरोली गावाचा घन कचरा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात गोळा होणारा प्लास्टिक कचरा वारंवार जाळला जातो. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वातावरणाचे प्रदूषण होत असते. .Kolhapur News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोल्हापूर महापालिकेची मोठी तयारी; शहरातील भटकी कुत्री सुरक्षित शेल्टरमध्ये हलवण्याची प्रक्रिया सुरू.शिवाय, हा प्रकल्प पंचगंगा काठावर असल्याने यातून वाहणारा द्रवरूप पदार्थ पाणी प्रदूषणासही कारणीभूत ठरत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिरोली ग्रामपंचायतीला पर्यायी जागेत कचरा टाकण्याचे आदेश देऊनही ग्रामपंचात प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. .आज पहाटे कचरा प्रकल्पातील आगीत स्मॅक भवन परिसरातील सुमारे सत्तर झाडे व ठिबक सिंचनची पाइपलाईन जळाली. ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी स्मॅक सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले. ईशान्य दिशेने लागलेली ही आग उत्तरेकडून वायव्येपर्यंत पोहोचली. योग्यवेळी आग आटोक्यात आली; अन्यथा मोठे नुकसान झाले असते..Pune Waste Crisis : स्वच्छ संस्था-महापालिका आमनेसामने; कचरावेचक महिला त्रस्त; प्रशासनाकडून सर्व आरोपांचे खंडण.स्मॅकमार्फत शिरोली ग्रामपंचायत व औद्योगिक विकास महामंडळास याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यानंतर शिरोली ग्रामविकास अधिकारी गीता कोळी यांनी घटनास्थळी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.