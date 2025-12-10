कोल्हापूर

Kolhapur Environment Concerns : शिरोली कचरा प्रकल्पातील भीषण आगीने स्मॅक परिसरात ७० झाडे खाक; आदेश दुर्लक्षित करणाऱ्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Fire at Shiroli Waste Project Sparks : शिरोली ग्रामपंचायतीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पर्यायी जागेच्या आदेशाकडे कानाडोळा केल्याचा आरोप; पर्यावरणीय ऱ्हासाची भीती वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
नागाव : शिरोली घन कचरा प्रकल्पातील कचऱ्याच्या आगीने स्मॅक भवन परिसरातील सुमारे सत्तर झाडे व ठिबक सिंचनची पाइपलाईन जळाली. यामध्ये स्मॅकचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही शिरोली ग्रामपंचात प्रशासन ऐकत नसेल, तर होणाऱ्या पर्यावरण ऱ्हासाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

