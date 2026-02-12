Panhala PS : ‘शिवसेना-राष्ट्रवादी’ चाच; पंचायत समितीत झेंडा नरके पन्हाळ्यात, निवडणुकीपूर्वीची युती अबाधित

पन्हाळा : जिल्हा परिषद, पंचायत सामितीची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तालुक्यासाठी अस्तित्वात आलेली राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व शिवसेनेची युती निकालानंतरही कायम राहणार आहे. दोघांच्या निवडून आलेल्या उमेदवारांची संख्या सात आहे. .जनाधाराचा सन्मान करत पंचायत समितीत सत्तास्थापन करणार आहे. आमचाच सभापती व उपसभापती करणार असल्याचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. यावेळी केडीसीसी बँकेचे संचालक व राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)चे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर उपस्थित होते..Kolhapur Panchayat Samiti : करवीरसह चंदगड, पन्हाळा, शिरोळमध्ये सत्तांतर ; राधानगरीत काँग्रेस, शाहूवाडीत सत्तेचा पेच .सत्ता स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर आज येथे राष्ट्रवादी व शिवसेनेची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी आमदार चंद्रदिप नरके यांनी राष्ट्रवादी (अप) व शिवसेना (शिंदे) पक्ष सत्ता स्थापन करणार असल्याचे सांगत आमचाच सभापती व उपसभापती करणार असल्याचे जाहीर केले. .यावेळी सत्तेचे समीकरण कसे असणार; पहिला सभापती कोणाचा होणार; या प्रश्नांना उत्तर देताना नरके यांनी आमची युती निवडणुकीनंतर झालेली नाही. ती निवडणुकीत पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आलेली होती. त्यामुळेच आम्ही निवडणुकीत एकमेकाविरोधात उमेदवार दिलेले नव्हते. सर्व उमेदवार एकमेकांनी चर्चा करूनच ठरवले होते..Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .सभापती व उपसभापती कोण असणार याबाबत एकत्र बसून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. यावेळी निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार झाला. यावेळी अजित नरके, कुंभीचे संचालक पी. डी. पाटील, माजी सभापती संजय चावरेकर व पदाधिकारी उपस्थित होते.. अपवाद वगळता २५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात२०१२ मध्ये राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस युतीने सहा जागा असतानाही आरक्षणाच्या जोरावर जनसुराज्यला अडीच वर्ष सत्तेतून बाहेर ठेवले होते. हा अपवाद वगळता पंचवीस वर्षानंतर सत्तांतर घडवत राष्ट्रवादी व शिवसेनेने स्वबळावर जनसुराज्यला सत्तेतून बाहेर ठेवले..असे आहे संख्याबळशिवसेना (शिंदे)............ ४राष्ट्रवादी (अजित पवार गट). ३जनसुराज्य.................. ४अपक्ष १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.