Panhala PS : ‘शिवसेना-राष्ट्रवादी’ चाच; पंचायत समितीत झेंडा नरके पन्हाळ्यात, निवडणुकीपूर्वीची युती अबाधित

Shiv Sena–NCP Alliance : पन्हाळा तालुक्यातील पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतरही शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांची युती कायम राहणार असल्याची घोषणा आमदार चंद्रदीप नरके यांनी केली.
Shiv Sena and NCP joint press conference

Shiv Sena and NCP joint press conference

सकाळ वृत्तसेवा
पन्हाळा : जिल्हा परिषद, पंचायत सामितीची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तालुक्यासाठी अस्तित्वात आलेली राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व शिवसेनेची युती निकालानंतरही कायम राहणार आहे. दोघांच्या निवडून आलेल्या उमेदवारांची संख्या सात आहे.

