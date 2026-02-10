Kolhapur ZP : शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा ‘नेम’ चुकला; काँग्रेसला उभारीने कार्यकर्त्यांना उत्साह

गणिते बिघडली ः ३३ जागा लढवून नऊवरच विजयशिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला जिल्हा परिषदेत ३३ जागा लढवून केवळ नऊ जागांवर विजय मिळाला आहे. मित्रपक्ष असलेल्या आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या आघाडीच्याही चार जागा विजयी झाल्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने ३९ पैकी १३ जागांवर दावा केला आहे. एकंदरीत ग्रामीण भागातील जनतेच्या विश्वास संपादनासाठी शिवसेनेचे चुकले कोठे, याच्या आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. यातून शिवसेनेच्या धनुष्यबणाचा ‘नेम’ चुकल्याचे स्पष्ट झाले..जिल्ह्यात पालकमंत्री, आमदार, माजी खासदार असूनही मिळालेल्या जागा अत्यल्प आहेत. वेगवेगळ्या आघाड्या, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यासोबत नसलेली युती हीसुद्धा कारणे महत्त्वाची आहेत. तरीही सत्तेत असताना ग्रामीण भागातून मिळालेला प्रतिसाद कोठेतरी आत्मपरीक्षण करायला लावणारा निकाल आहे. गतवेळच्या जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात शिवसेनेचे दहा सदस्य होते. आता ही संख्या केवळ शिवसेना म्हणून पाहता नऊ झाली आहे. यातून ग्रामीण जनतेची नाराजी असल्याचे दिसून येते..Kolhapur Election : हिंदुत्वाचे पर्व; भाजपचे दीर्घकाळाचे स्वप्न साकार, काँग्रेस नेतृत्वाला नडला अतिआत्मविश्वास.जिल्ह्याच्या राजकरणात शिंदे गटाचे वेगळे अस्तित्व निर्माण झाले आहे. सर्व ठिकाणी महायुती म्हणून त्यांनी निवडणुका लढविल्या होत्या. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये वेगवेगळ्या आघाड्या आणि वेगवेगळी युती झाली. त्याचा फटका थेट शिंदे सेनेला बसला. काही ठिकाणी त्याचा फायदा कॉंग्रेस पक्षाला झाला. करवीर तालुक्यात आमदार चंद्रदीप नरके, कागल तालुक्यात माजी खासदार संजय मंडलिक, राधानगरी, भुदरगड तालुक्यातील खुद्द पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पुढाकार घेतला होता..त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या राजकरणात शिवसेना शिंदे गट एक ताकद म्हणून दिसेल, असे चित्र होते. प्रत्यक्षात मात्र हा भ्रम ठरला. कागलमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ, समरजितसिंह घाटगे, माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या गटाने मोठे यश मिळवले. शिवसेनेने जिल्हा परिषदेच्या सहा जागा लढविल्या, पैकी केवळ एका जागेवर विजय मिळवला आहे. १२ पंचायत समितींपैकी दोन अन्य घटक पक्षांना दिल्या होत्या. पैकी केवळ एक विजयी झाली..Wai Election Results : वाईत पाटलांचाच वरचष्मा; गोरेंचे प्रयोग फसले, पंचायत समितीची सत्ता राष्ट्रवादीकडे कायम, तालुक्यात भाजपचीही ताकद वाढली.यावरून मंडलिक गटाची ताकद कमी झाल्याचे दिसून आले. करवीर तालुक्यातसुद्धा आमदार चंद्रदीप नरके यांची काही गणिते चुकली. सचिन पाटील यांचाही पराभव झाला. वेगवेगळ्या आघाड्या आणि ठिकठिकाणची नाराजी दूर करता आली नसल्यामुळे शिंदेसेना मागे पडली. पालकमंत्री आबिटकर यांच्या गारगोटीत कॉंग्रेस आघाडीचा उमेदवार विजयी झाला. राधानगरी आणि भुदरगड तालुक्यात गड राखण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, पालकमंत्री म्हणून हे यश कमीच म्हणावे लागणार आहे. .काँग्रेसचे महापालिकेनंतर जिल्हा परिषदेतही चांगले यश महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही काँग्रेसने भक्कम स्थान निर्माण केले आहे. काँग्रेसने कोल्हापूर जिल्ह्यात आपली राजकीय उभारी स्पष्ट केली आहे. सलग दोन महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या यशामुळे पक्षाची संघटनात्मक ताकद पुन्हा एकदा दिसून आली असून, कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि जोश संचारला आहे..गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात काँग्रेसला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. सत्तांतर, फूट, तसेच महायुती व आघाड्यांच्या राजकारणात पक्ष काहीसा दुय्यम ठरत असल्याची चर्चा होती. मात्र, या निवडणुकीत काँग्रेसने स्थानिक आघाड्या, सामाजिक समीकरणे आणि उमेदवार निवडीच्या बाबतीत अधिक व्यवहार्य भूमिका घेतल्याचे दिसते. एकाकी लढा देत तर काही ठिकाणी समन्वय साधत पक्षाने आपली ताकद वाढवली. .या सर्व प्रक्रियेत आमदार सतेज पाटील यांची भूमिका निर्णायक ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे. युवकांशी थेट संवाद, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर, तसेच गावपातळीवर संघटन मजबूत करण्यावर दिलेला भर यामुळे काँग्रेसकडे तरुण कार्यकर्त्यांचा ओघ वाढल्याचे चित्र आहे. पारंपरिक काँग्रेस मतदारांबरोबरच नव्या पिढीला आकर्षित करण्यात पक्षाला यश येत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ही बाब ठळकपणे दिसून आली आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे या निकालांचे राजकीय अर्थ दूरगामी आहेत. काँग्रेसला मिळालेले हे स्थान म्हणजे आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठी पक्षाला मिळालेली ऊर्जा मानली जात आहे. देशात आणि राज्यात सत्ता असतानाही काँग्रेसने ग्रामीण भागात पक्षाची पकड अजूनही शाबूत आहे, हे या निकालांनी अधोरेखित केले आहे. .दरम्यान, मिळालेले यश हे अंतिम मानण्याऐवजी ते टिकवणे हे काँग्रेससमोरील खरे आव्हान आहे. सत्तेत सहभाग मिळाल्यास विकासकामे, पारदर्शक कारभार आणि स्थानिक प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित राहणार आहे. केवळ निवडणूक यशापुरते राजकारण न करता संघटन, नेतृत्व आणि कार्यक्षम प्रशासन यांचा समन्वय साधला तरच काँग्रेसची ही उभारी दीर्घकाळ टिकू शकेल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मिळालेले यश हे काँग्रेससाठी आत्मविश्वास वाढवणारे असून, कोल्हापूरच्या राजकारणात पक्ष पुन्हा केंद्रस्थानी येत असल्याचे संकेत देणारे ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 