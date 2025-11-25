Kolhapur Politics : कागल-मुरगूड-हातकणंगलेत शिंदे गटाचा थेट शड्डू; इतर ठिकाणी युतीची कोंडी

कोल्हापूर : जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाचा धनुष्यबाण केवळ तीन नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षपादासाठी दिसणार आहे. उर्वरित ठिकाणी धनुष्यबाण गायब आहे. दहा नगरपालिकांत शंभराहून अधिक उमेदवार त्यांनी दिले असून त्यांच्यापैकी काही उमेदवारांकडेच धनुष्यबाणाचे चिन्ह असणार आहे..शिवसेना शिंदे गटाला जिल्ह्यातील नागरिकांनी विधानसभेत मोठ्या प्रमाणात यश दिले. थेट चिन्हावर तीन आमदार झाले. हातकणंगलेतून लोकसभेसाठी खासदार निवडून आले. त्यामुळे जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाची ताकद आहे. .Kolhapur Politics : चार नगरपालिकांत ‘मशाल’ची धडाकेबाज एन्ट्री; ठाकरे गटाने ५०+ कार्यकर्त्यांना दिली निवडणूक रणशिंगाची संधी!.सध्या त्यांच्या पक्षाचे पालकमंत्री आहेत. पक्षाचे प्रमुख राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या पक्षाकडे स्वतंत्र लढण्याची ताकद होती. सत्ता असल्यामुळे पक्षातील अनेक कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी उमेदवार देता आले असते. .मात्र, सावध पवित्रा घेत शिवसेना शिंदे गटाने कागल, मुरगूड आणि हातकणंगले या नगरपालिकांमध्ये युती होत नसल्यामुळे स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित सर्व ठिकाणी भाजप, आमदार विनय कोरे यांच्या जनसुराज्य पक्षाशी, तर आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या गटाशी युती केली आहे..Kolhapur Politics : गोलमाल है भाई गोलमाल! कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत सावळा गोंधळ, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या....कागलमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांची युती झाली. त्यामुळे तेथे स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय शिंदे गटाने घेतला. माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या पुढाकारातून त्यांनी येथे नगराध्यक्षपदासह सर्व उमेदवार दिले आहेत. .त्यामुळे शिंदे गट स्वतंत्र अस्तित्व दाखवत आहे. मुरगूडमध्ये शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युती आहे. तरीही तेथे शिवसेनेचा उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी आहे. हातकणंगलेमध्ये नगराध्यक्षपदासह सर्व जागा शिवसेना लढवत आहे..त्यामुळे जिल्ह्यात तीन ठिकाणी शिवसेनेचा धनुष्यबाण नगराध्यक्षपदासाठी दिसणार आहे. उर्वरित ठिकाणी त्यांनी आघाडी केल्यामुळे तेथे वेगवेगळे चिन्ह असणार आहे. मलकापूर, पन्हाळा, पेठवडगाव, शिरोळ, कुरुंदवाड आणि जयसिंगपूर येथे धनुष्यबाण दिसणार नाही. .आवश्यक तेथे जागांची सेटलमेंट शिवसेनेने आवश्यक त्या ठिकाणी जागांची सेटलमेंट केली आहे. त्यांची महायुती कायम ठेवली आहे. ज्या ठिकाणी महायुतीशी भाजप, राष्ट्रवादीशी जुळले नाही त्या ठिकाणी त्यांनी स्वतंत्र लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी धनुष्यबाणाचे चिन्ह दिसणार नाही. ज्या ठिकाणी आघाडी आहे तेथे इतरांचे चिन्ह असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.