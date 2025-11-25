कोल्हापूर

Kolhapur Politics : कागल-मुरगूड-हातकणंगलेत शिंदे गटाचा थेट शड्डू; इतर ठिकाणी युतीची कोंडी

Shiv Sena Shinde Faction : शिवसेना शिंदे गटाला जिल्ह्यातील नागरिकांनी विधानसभेत मोठ्या प्रमाणात यश दिले. थेट चिन्हावर तीन आमदार झाले. हातकणंगलेतून लोकसभेसाठी खासदार निवडून आले. त्यामुळे जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाची ताकद आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाचा धनुष्यबाण केवळ तीन नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षपादासाठी दिसणार आहे. उर्वरित ठिकाणी धनुष्यबाण गायब आहे. दहा नगरपालिकांत शंभराहून अधिक उमेदवार त्यांनी दिले असून त्यांच्यापैकी काही उमेदवारांकडेच धनुष्यबाणाचे चिन्ह असणार आहे.

