Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीत शिंदे गट, भाजपचे टेन्शन वाढवणार? ३५ जागांची केली चाचपणी; महायुतीसाठी वजनदार मंत्र्यांच्या घरी बैठक

Ichalkaranji Politics : पंडित कोंडेकर : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. महाविकास आघाडीने व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली असली तरी महायुतीचे काय, असा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळातून विचारला जात आहे. याबाबत शुक्रवारी (ता.१२) कोल्हापुरात एका वजनदार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्राथमिक चर्चा होणार आहे. भाजपकडून स्वबळाचा नारा दिला असला तरी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाकडून तब्बल ३५ जागांवर संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी केली आहे. त्यामुळे महायुती न झाल्यास भाजपचे टेन्शन शिवसेना वाढविण्याची शक्यता आहे.

