Kolhapur Municipal : ‘कट्टर शिवसैनिक आहे, उमेदवारी द्या’ ठाकरे सेनेतील इच्छुकांची मुलाखतीत ठाम भूमिका

कोल्हापूर : तुमचे नाव..प्रभाग क्रमांक... किती वर्षे शिवसेनेत आहात... उमेदवारी का पाहिजे.., असे प्रश्न इच्छुकांना विचारण्यात आले. 'कट्टर शिवसैनिक आहे, प्रभागात काम आहे म्हणून उमेदवारी द्या', अशी मागणी इच्छुकांनी केली. .शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर यांनी या मुलाखती घेतल्या. महानगरपालिका ३५ आणि जिल्हा परिषद- पंचायत समितीच्या २५ इच्छुकांनी आज मुलाखती दिल्या..दरम्यान, 'मुलाखतीनंतर कोल्हापूर महापालिकेच्या ३५ जागांसाठी आम्ही महाविकास आघाडीत आग्रही आहोत. मात्र, विजयी होणाऱ्या १५-१६ जागांवर आमचाच हक्क आम्ही महाविकास आघाडीत सांगणार आहोत. .आघाडीच्या नेत्यांची एकत्रित बैठक घेऊन याबाबत अंतिम निर्णय होईल', असे दुधवडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सर्वांसमोर खुल्या पद्धतीने मुलाखती झाल्या. व्यासपीठावर दुधवडकर, उपनेते संजय पवार, सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे, जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले, महिला जिल्हा संघटिका प्रतिज्ञा उत्तुरे, महिला शहर संघटिका रिमा देशपांडे, रघुनाथ खडके उपस्थित होते. .संबंधित इच्छुकांचे नाव पुकारल्यानंतर ते व्यासपीठावर जाऊन स्वतःबाबत माहिती देत होते. स्वतः दुधवडकर हे प्रत्येकाकडे प्रभागातील मतदार संख्या किती, किती वर्षे शिवसेनेत आहे, प्रभागात किती शाखा आहेत? पाठिंबा देणारे पदाधिकारी कार्यकर्ते कोण आणि किती आहेत, याची माहिती घेत होते. सकाळी दहाच्या सुमारास सुरू झालेल्या मुलाखती दुपारी तीनच्या सुमारास संपल्या..पाच माजी नगरसेवक इच्छुकइच्छुकांनी आपले नाव, मोबाईल क्रमांक, प्रभाग क्रमांक आणि आरक्षण, गट क्रमांकांनुसार माहिती दिली. यामध्ये शहरप्रमुख सुनील मोदी, नियाज खान, महिला जिल्हा संघटिका प्रतिज्ञा उत्तुरे, जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले आणि त्यांची पत्नी तेजस्विनी इंगवले यांचाही उमेदवारी मागणाऱ्यांमध्ये समावेश होता..काही प्रभागांत उमेदवारांची वानवापक्षाकडे इच्छुकांची संख्या पाहता, काही प्रभागांत त्यांच्याकडे उमेदवारच नाहीत, तर काही प्रभागांत एका जागेसाठी दोघा-तिघांनी उमेदवारी मागितली आहे. ज्या प्रभागात पक्षाकडे इच्छुक नाहीत, त्या जागा महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच अन्य पक्षांतील काही इच्छुकसुद्धा शिवसेनेत येऊन त्यांनाही उमेदवारी देता येणार असल्याचेही सांगण्यात आले..सर्वजण ताकदीने ही निवडणूक लढवणार आहोत. शिवसैनिकावर घाला येतो, तेव्हा सर्वजण तुटून पडतील. सर्वजण एकसंध आहेत. कॉंग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, मनसेचे पदाधिकारी यांच्याशीही आमची चर्चा होणार आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता येईल, निवडून येणाऱ्यांना प्राधान्याने उमेदवारी देण्यात येईल. मात्र, ज्यांनी गद्दारी केली त्यांना आम्ही उभे करणार नाही.अरुण दुधवडकर, जिल्हा संपर्क प्रमुख.