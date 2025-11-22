Kolhapur News: छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेल ट्रॅक सोमवारपासून, देशभरातील ११६० हून अधिक छात्र होणार सहभागी

कोल्हापूर: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीपासून ते शौर्याची अनुभूती देणारा छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेल ट्रॅक (पद भ्रमंती मोहीम) येत्या २४ ते २७ नोव्हेंबर यादरम्यान होणार आहे. राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या वतीने पन्हाळा-पावनखिंड मार्गावर होणाऱ्या पदभ्रमंती मोहिमेत देशातील ११६० हून अधिक छात्र सहभागी होणार आहेत. .येत्या चार डिसेंबरपर्यंत येथे छात्र शिबिर होणार आहे, अशी माहिती छात्र सेनेच्या कोल्हापूर ब्रिगेडियर आर. के. पैठणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पन्हाळागड, पावनखिंड, विशाळगड हा डोंगरदऱ्या जंगलाचा भाग आहे. .Kolhapur News : काटामारी करणाऱ्या साखर कारखान्यांना अधिकाऱ्यांकडूनच खतपाणी? आदेश नसतानाही तपासले वजनकाटे, साखर आयुक्त कारवाई करणार का?.या भागात ऐतिहासिक लढाई झाली. त्याचा इतिहास समजून घेणे, भौगोलिक खडतरता, येथील संस्कृती समजून घेताना छात्रांच्या अंगी शौर्याचे गुण तसेच एकात्मकतेची भावना तयार व्हावी, यासाठी छात्र सेनेतर्फे दरवर्षी ही पदभ्रमंती मोहीम घेण्यात येते. .यामध्ये देशातील उत्तर व दक्षिण भारतातील बारा राज्यांतील छात्र सहभागी होतील. २६० छात्रांची एक तुकडी असणार आहे. चार तुकड्या मुलाच्या तर एक तुकडी मुलींची आहे. सात दिवस शिबिरस्थळावर सैन्य दल अधिकाऱ्यांकडून छात्रांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. .Kolhapur News: थकीत एफआरपीवर १५% व्याजासह निर्णय मार्गी? साखर आयुक्तांच्या बैठकीत कारवाईची मोठी घोषणाबाजी.पदभ्रमंती मोहिमेत तीन मुक्काम होणार आहेत. यात पन्हाळा ते बांबवडे, मलकापूर, पावनखिंड ते गजापूरपर्यंत पदभ्रमंती होईल. मेजर जनरल त्यागी यांची उपस्थिती या मोहिमेला राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी, खासदार शाहू महाराज हिरवा झेंडा दाखविणार आहेत..एनसीसी प्रशिक्षणाची रचना अशी...देशभरात एनसीसी विभाग बटालियन आहे. ते भारतीय सैन्य दलाला जोडलेले आहे. संरक्षण विभागाच्या मान्यतेने राज्य शासनाच्या मदतीने एनसीसी उपक्रम चालविला जातो. त्यासाठी राज्य शासनाकडून शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना छात्र सेनेचे प्रशिक्षण देण्यात येते..त्यासाठी विभागानुसार सैन्यातील अधिकारी एनसीसी शिकविणाऱ्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देतात. असे प्रशिक्षित शिक्षक त्यांच्या शाळा, महाविद्यालयातील छात्रांना एनसीसी प्रशिक्षण देतात. प्रशिक्षण घेतलेल्या छात्रांचा व्यक्तिमत्त्व विकास घडतो, त्यांच्यात एकात्मतेची भावना निर्माण होते. निवडक छात्रांना राष्ट्रीय ध्वजवंदन सोहळ्यात संचालनालयात सहभागी होण्यापासून ते सैन्य दलात अशा छात्रांना संधी मिळते, असे लेप्टनंट कर्नल धनाजी देसाई यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.