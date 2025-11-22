कोल्हापूर

Kolhapur News: छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेल ट्रॅक सोमवारपासून, देशभरातील ११६० हून अधिक छात्र होणार सहभागी

Shivaji Maharaj Trail Trek: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीपासून ते शौर्याची अनुभूती देणारा छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेल ट्रॅक (पद भ्रमंती मोहीम) येत्या २४ ते २७ नोव्हेंबर यादरम्यान होणार आहे. राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या वतीने पन्हाळा-पावनखिंड मार्गावर होणाऱ्या पदभ्रमंती मोहिमेत देशातील ११६० हून अधिक छात्र सहभागी होणार आहेत.
कोल्हापूर: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीपासून ते शौर्याची अनुभूती देणारा छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेल ट्रॅक (पद भ्रमंती मोहीम) येत्या २४  ते २७ नोव्हेंबर यादरम्यान होणार आहे. राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या वतीने पन्हाळा-पावनखिंड मार्गावर होणाऱ्या पदभ्रमंती मोहिमेत देशातील ११६० हून अधिक छात्र सहभागी होणार आहेत.

