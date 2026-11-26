कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाचा ६३ वा दीक्षान्त समारंभ शुक्रवारी (ता. २७) सकाळी ११ वाजता आहे. समारंभासाठी निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल जे. जे. सिंग प्रमुख पाहुणे आहेत. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा अध्यक्षस्थानी (General J J Singh chief guest Shivaji University convocation) आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रमुख उपस्थित असणार आहेत..दरम्यान, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात आदर्श ठरल्याबद्दल वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभागाची (एमबीए) विद्यार्थिनी तनुजा बाजीराव साळोखे (कसबा वाळवे, ता. राधानगरी) हिला विद्यापीठाचे राष्ट्रपती सुवर्णपदक, तर सर्व एम. ए. परीक्षांमधून ‘मानसशास्र’ विषयात सर्वाधिक गुण मिळाल्याबद्दल ईश्वरपूर येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी वेदिका उमेश कदम (नृसिंहपूर, ता. वाळवे, जि. सांगली) हिला कुलपती सुवर्णपदकाने सन्मानित केले जाणार आहे. ही माहिती कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अजितसिंह जाधव यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली..द मराठा लाईट इन्फट्री रेजिमेंटचा सन्मान आणि भारतीय सैन्य दलात भरती होण्याबाबत तरुणाईला प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने माजी लष्करप्रमुख जे. जे. सिंग यांना या समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले आहे. ते अरुणाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल आणि ‘द मराठा लाईट इन्फट्री रेजिमेंट’चे मानद कर्नल आहेत. पीएच.डी. पदवीधारक स्नातकांतून सामाजिक कार्यात योगदान दिल्याबद्दल माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना यावर्षी पहिल्यांदाच विशेष सन्मान श्रेणी बहाल केली जाणार असल्याचे कुलगुरू डॉ. कामत यांनी सांगितले. समारंभात द्विभाषिक आणि अधिकार प्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संयुक्त पदवी प्रमाणपत्रे प्रदान केली जाणार आहेत. या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी त्यावर क्यूआर कोड दिल्याची माहिती डॉ. जाधव यांनी दिली..Teachers Census Duty : नववर्षात शिक्षकांना 34 दिवस जनगणनेची ड्युटी! 25 जानेवारीपासून पुन्हा जावे लागणार प्रत्येकाच्या घरोघरी; 21 डिसेंबरपासून प्रशिक्षण.यंदा सर्वाधिक ६० हजार पदवीधारकशिवाजी विद्यापीठाच्या दहा वर्षांतील दीक्षान्त समारंभातील आकडेवारी पाहता यंदा सर्वाधिक ६० हजार २५० स्नातक (पदवीधारक) आहेत. त्यात विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानव्यविद्या आणि आंतरविद्याशाखा या चार विद्याशाखांच्या स्नातकांचा समावेश आहे. त्यात विद्यार्थिनींची संख्या ३४ हजार ६७० (५७.५४ टक्के) आहे. दीक्षान्त समारंभ झाल्यानंतर स्नातकांना त्यांची प्रमाणपत्रे त्यांच्या नॅशनल अकॅडेमिक डिपॉझिटरी अकाउंटमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, मध्यवर्ती रोजगार कक्षाचे समन्वयक डॉ. सुभाष कोंबडे, बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्त्रोत केंद्राचे समन्वयक डॉ. डी. बी. सुतार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.