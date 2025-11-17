कोल्हापूर

Kolhapur News: शिवाजी विद्यापीठाची प्रशासकीय बाजू मजबूत; ६६ गुणांसह राज्यात दुसरा क्रमांक मिळवत कोल्हापूरचे नाव उज्ज्वल

Shivaji University Update: सेवापुस्तक अद्ययावत, ज्येष्ठतासूची आणि पदोन्नती प्रक्रियेत शिवाजी विद्यापीठाची उल्लेखनीय कामगिरी गुणांकनात मिळाले सर्वाधिक गुण.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील तेरा अकृषी विद्यापीठांचे प्रशासकीय मूल्यांकन केले. त्यात शिवाजी विद्यापीठाने शंभर पैकी ६६ गुणांसह दुसरा क्रमांक मिळविला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक अद्ययावत आणि डिजिटल करण्यात विद्यापीठाला सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत.

