Kolhapur News: ६३ व्या वर्धापनदिनी विद्यापीठातील गुणवंत शिक्षक व सेवकांचा सत्कार कुलगुरू, विशेष अतिथींच्या उपस्थितीत भव्य कार्यक्रम

कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठाने प्रशासकीय गुणवत्ता अभियान राबविले. त्यामध्ये विद्यापीठातील संलग्नता टी-वन, कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (सीएफसी), आय. टी. सेलसह सात विभागांनी अव्वल स्थान पटकविले आहे. .या प्रशासकीय गुणवत्ता आणि उत्कृष्ट अधिविभाग, गुणवंत शिक्षक-कर्मचारी; अशा विविध पुरस्कारांचे वितरण उद्या, मंगळवारी सकाळी साडेआठ वाजता विद्यापीठाच्या ६३ व्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात होणार आहे..मुंबई विद्यापीठाकडून उत्कृष्टक्षम प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांचा गौरव.या कार्यक्रमास कवयित्री बहिणाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावचे कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी, प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी प्रमुख उपस्थित असणार आहेत. विद्यापीठाने ३१ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबरदरम्यान प्रशासकीय गुणवत्ता अभियान राबविले..त्यात संलग्नता (टी-वन), सीएफसी, आय. टी. सेल, भांडार विभाग, मुलांचे वसतिगृह, स्कूल ऑफ नॅनो सायन्स, स्त्री अभ्यास केंद्राने प्रथम क्रमांक पटकविला. तक्रार निवारण कक्ष, संगणक केंद्र, परीक्षा प्रमाद विभाग, कॅशबुक विभाग, आरोग्य केंद्र, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान प्रशाला, श्रीमती शारदाबाई गोविंदराव पवार अध्यासनाने द्वीतीय क्रमांक मिळविला. .Education: प्रशासकीय मूल्यांकनात विद्यापीठ खालून तिसरे; आकृतिबंध, सेवाशर्ती, सेवापुस्तक अद्ययावतीकरणात, रिक्त पदांमुळे घटले गुण .बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञानस्त्रोत केंद्र, समाजशास्त्र विभागाला तृतीय क्रमांक, तर इंटरनेट युनिट, दूरशिक्षण आणि ऑनलाईन शिक्षण केंद्र उत्तेजनार्थ ठरले. जैवतंत्रज्ञान आणि अर्थशास्त्र या विभागांनी उत्कृष्ट अधिविभाग पुरस्कारावर नाव कोरले..गुणवंत शिक्षक, सेवक, प्राचार्य...प्रा. डॉ. पद्मा दांडगे (जीव-रसायनशास्त्र अधिविभाग, विद्यापीठातील गुणवंत शिक्षक पुरस्कार), अधीक्षक विजय पोवार (कॅशबुक विभाग), सहायक अधीक्षक विनय पाटील (आस्थापना पी. जी. विभाग), हवालदार कल्लाप्पा पोटले (कुलगुरू कार्यालय), प्रयोगशाळा परिचर राजेंद्र बारड (जीव-रसायनशास्त्र अधिविभाग, विद्यापीठातील गुणवंत सेवक पुरस्कार),.प्रा. डॉ. विकास मिणचेकर (श्रीमती गंगाबाई खिवराज घोडावत कन्या महाविद्यालय जयसिंगपूर, बॅरिस्टर पी. जी. पाटील आदर्श शिक्षक पुरस्कार), प्राचार्य डॉ. विठ्ठल शिवणकर (बळवंत महाविद्यालय विटा, गुणवंत प्राचार्य पुरस्कार), .प्रा. डॉ. जयवंत इंगळे (प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील महाविद्यालय मलकापूर, गुणवंत शिक्षक पुरस्कार), मुख्य लिपिक प्रकाश कांबळे (कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय गडहिंग्लज), प्रयोगशाळा परिचर दिलीप सुवासे (पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय तासगाव, महाविद्यालयीन गुणवंत सेवक पुरस्कार). .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.