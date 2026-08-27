Shivaji University GeM Purchase: जेम पोर्टलवरील खरेदी व्यवहार संशयास्पद कुलगुरूंचे लेखापरीक्षकांना चौकशीचे आदेश; एकाच पुरवठादाराला वेगवेगळ्या स्वतंत्र कंत्राटांद्वारे दिले काम

कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठात जेम (गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस-जीईएम) पोर्टलवरून झालेल्या थेट खरेदी व्यवहारांमध्ये काही संशयास्पद कार्यपद्धती आढळल्या आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी अंतर्गत लेखापरीक्षकांतर्फे करण्याचे निर्देश कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत यांनी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांना दिले आहेत..गेल्या काही महिन्यांतील खरेदी नोंदवहीच्या प्राथमिक तपासणीत काही ठळक कार्यपद्धती विद्यापीठ प्रशासनाच्या नजरेस आली. यामध्ये अनेक व्यवहारांची रक्कम विहित मर्यादेच्या अगदी खालोखाल राहत असल्याचे तसेच काही प्रकरणांत एकाच पुरवठादाराला एकाच दिवशी वेगवेगळ्या स्वतंत्र कंत्राटांद्वारे काम दिले गेल्याचे दिसले आहे..Gold Rate Today: रक्षाबंधनाआधी सोनं स्वस्त! सलग तिसऱ्या दिवशी भाव घसरले, आज 10 ग्रॅमचा दर किती?.अशा कार्यपद्धतीमुळे तुलनात्मक दरपत्रक अथवा खरेदी समितीच्या मान्यतेसारख्या अनिवार्य प्रक्रिया टाळल्या गेल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदविले आहे. वित्त व लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांतील अंतर्गत वादामुळे काही फाईल्स प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारीही विविध विभागांकडून कुलगुरूंकडे झाल्या होत्या..याची दखल घेत कुलगुरू डॉ. कामत यांनी संबंधित सर्व फाईल्स, मागणीपत्रे, मंजूर अंदाजपत्रके आणि खरेदी समितीच्या नोंदी तपासून पाहण्याचे तसेच लागू असलेल्या खरेदी नियमावली व केंद्रीय वित्तीय नियमांच्या (जीएफआर) तरतुदींशी सुसंगतता पडताळण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च-मूल्याचे व्यवहार ‘थेट खरेदी’ मार्गाने का? करण्यात आले, याबाबतचे स्पष्टीकरण संबंधित नोंदींमधून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याबाबत अद्याप कोणत्याही पुरवठादार अथवा अधिकाऱ्यावर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आलेला नसून, ही केवळ प्राथमिक निरीक्षणांच्या आधारे सुरू केलेली नियमित चौकशी प्रक्रिया आहे, असे विद्यापीठ प्रशासनाकडून स्पष्ट केले आहे..LUCKY ZODIAC SIGNS: फक्त ८ दिवस थांबा! ‘या’ ३ राशींचं नशीब अचानक पलटणार; पैसा, यश अन् मोठ्या फायद्याचे संकेत ,तुमची रास कोणती?.लेखापरीक्षकांना विहित मुदतीत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालाअंती आवश्यक ती पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर वित्त व लेखा विभागाचा कार्यभार कुलसचिव डॉ. शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.‘थेट खरेदी’ म्हणून अधिक रकमेचे व्यवहारकाही विशिष्ट पुरवठादारांची विशिष्ट खरेदी प्रकारांतील वारंवारता तुलनेने अधिक आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक रकमेचे व्यवहारही ‘थेट खरेदी’ या सदराखाली नोंदविले आहेत. अशा उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठी सर्वसाधारणपणे आवश्यक असणारी स्पर्धात्मक निविदा अथवा उलट लिलाव प्रक्रिया पार पडल्याचे नोंदीत स्पष्ट होत नाही, असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.