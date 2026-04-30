Shivaji University Hostel food issue : शिवाजी विद्यापीठ वसतिगृहातील जेवणात अळ्या, किडे; शिवसेना आक्रमक, वारंवार घटनेने विद्यार्थ्यांची हेळसांड

Worms found in hostel food Kolhapur : शिवाजी विद्यापीठातील विद्यार्थी वसतिगृह क्रमांक दोनमधील जेवणात अळ्या आणि किडे आढळल्याचा प्रकार घडला. त्याबाबतची तक्रार युवासेनेने (शिंदे गट) आज केली. याबाबत दोषी असणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणीचे निवेदन कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांना युवासेनेच्या शिष्टमंडळाने दिले..वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना स्वच्छ व दर्जेदार अन्न मिळावे, यासाठी नियमित तपासणी करावी. वसतिगृह क्रमांक दोनमधील जेवणात २४ आणि २५ एप्रिल रोजी अळ्या, किडे आढळल्याच्या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींना निलंबित करावे, अशी मागणी केली..याबाबत युवतीसेनेच्या दक्षिण विधानसभा शहरप्रमुख तेजस्विनी घाटगे, युवासेनेचे दक्षिण शहरप्रमुख रघुनंदन भावे, शहर समन्वयक मंगेश चितारे यांनी कुलसचिव डॉ. शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. कुलसचिव डॉ. शिंदे यांनी संबंधित वसतिगृहाचे अधीक्षक आणि मुख्य अधीक्षकांना बोलवून घेत चौकशी केली. युवती सेनेच्या श्रुती लाड, युवासेनेचे विपुल भंडारे, आदर्श खडके, अमोल नवले, स्वराज पाटील, सुमुख जोग, कौशिक भावे, देवराज तोडकर, नागेश जौंदाळ आदी उपस्थित होते..नियमांचे उल्लंघन केल्याचा फटकावर्षभरापूर्वीही वसतिगृहातील जेवणाबाबत झालेल्या तक्रारीनंतर विद्यापीठाने मेससाठी धान्य खरेदी करणे, त्याची तपासणी करणे आदींबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचना मेस व्यवस्थापन करणाऱ्यांना दिली. आता वसतिगृह क्रमांक दोनच्या मेस व्यवस्थापनाने या एसओपी अंमलबजावणीच्या नियमांचे उल्लंघन केले. त्याचा फटका बसला आहे..संबंधित वसतिगृहातील मेसचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या यंत्रणेकडून जादा दिवसांसाठी एकदम धान्य खरेदी करण्यात आले. त्याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या एसओपीचे पालन त्यांनी केले नसल्याने संबंधित प्रकार घडल्याचे चौकशीत पुढे आले आहे. याबाबत आवश्यक सूचना मेस व्यवस्थापन पाहणाऱ्यांना केल्या आहेत.-डॉ. व्ही. एन. शिंदे, कुलसचिव.