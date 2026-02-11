Kolhapur shivaji University : शिवाजी विद्यापीठात डिजिटल मूल्यमापनाचा वेग; बीसीए-बीबीए उत्तरपत्रिकांचीही ऑन स्क्रीन तपासणी

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठातील अधिविभाग आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील पारंपरिक अभ्यासक्रमांबरोबर आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांच्या उत्तपत्रिकांच्या ऑन स्क्रीन तपासणीचे प्रमाण वाढणार आहे. उन्हाळी सत्रात त्याची व्याप्ती वाढविण्याची तयारी विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने सुरू केली आहे..या परीक्षा मंडळाने ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पहिल्यांदा उत्तरपत्रिकांची ऑन स्क्रीन तपासणीची सुरुवात केली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर पुढील सत्रांमध्ये टप्प्याटप्याने अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे प्रमाण वाढविण्यात आले. .NEET PG : ‘नीट-पीजी’च्या कट-ऑफला कात्री; शून्य पर्सेंटाइल असले तरी राखीव प्रवर्गास प्रवेश.त्यामध्ये बी. फार्मसी, एम. फार्मसी, बी. टेक., एम. टेक., एमबीए., एमसीए (इंजिनिअरिंग), एमसीए (सायन्स), बी. एस्सी., एम. एस्सी. नॅनो सायन्स, यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटअंतर्गत असलेल्या एमआरएस., एमएसडब्ल्यू, एम. टेक. आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश होता. .आता मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या उन्हाळी सत्रातील परीक्षांमध्ये बीसीए आणि बीबीए अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिका ऑन स्क्रीन तपासणी करण्याची तयारी परीक्षा मंडळाकडून सुरू आहे. त्यामुळे या स्वरूपात तपासल्या जाणाऱ्या उत्तरपत्रिकांची संख्या सुमारे साडेचार लाखांवर पोहोचणार आहे..Kolhapur Shivaji University: पदव्युत्तर अभ्यासकेंद्रांना कुलूप, अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी महाविद्यालयांचा प्रस्ताव .मागील तीन सत्रांतील परीक्षांमध्ये उत्तरपत्रिकांची ऑन स्क्रीन तपासणी केली जात आहे. त्यात सध्या २८ अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. उन्हाळी सत्रात या अभ्यासक्रमांची व्याप्ती वाढविली जाणार आहे.- डॉ. अजितसिंह जाधव, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ. .आकडेवारी दृष्टिक्षेपातवर्षभरातील परीक्षांची एकूण संख्या - १६००उत्तरपत्रिकांची एकूण संख्या - ३० लाखऑन स्क्रीन तपासणी होणाऱ्या उत्तरपत्रिका - ४ लाखअशी होते उत्तरपत्रिकांची तपासणी.या ‘ओएसएम’ प्रणालीमध्ये उत्तरपत्रिका स्कॅन करून ती ‘पीडीएफ’मध्ये एक सांकेतिक क्रमांक देऊन परीक्षकांना त्यांच्या लॉगिनवरून उपलब्ध करून दिली जाते. परीक्षकाने लॉगिन केल्यानंतर त्याला रँडम पद्धतीने एक उत्तरपत्रिका मूल्यमापनासाठी उपलब्ध होते. मूल्यमापन करताना या प्रणालीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या प्रश्नपत्रिका, आदर्श उत्तरपत्रिका, प्रश्न निहाय गुण यांचा वापर परीक्षकांकडून केला जातो..कमीतकमी वेळेत निकालया प्रणालीमुळे परीक्षकांना त्यांच्या महाविद्यालय किंवा जवळच्या महाविद्यालयातून उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करता येत आहे. त्यांचा वेळ, प्रवास खर्च वाचत आहे. मूल्यमापन कामकाजातील गोपनीयता, अचूकता, गतिमानता वाढली आहे. कमीतकमी वेळेत निकाल जाहीर करणे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाला शक्य होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.