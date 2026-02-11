कोल्हापूर

Kolhapur shivaji University : शिवाजी विद्यापीठात डिजिटल मूल्यमापनाचा वेग; बीसीए-बीबीए उत्तरपत्रिकांचीही ऑन स्क्रीन तपासणी

Digital Assessment : शिवाजी विद्यापीठाच्या परीक्षा प्रक्रियेत डिजिटल क्रांती अधिक वेगाने पुढे जात आहे. पारंपरिक अभ्यासक्रमांनंतर आता बीसीए आणि बीबीए सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिकांचीही ‘ऑन स्क्रीन’ तपासणी केली जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठातील अधिविभाग आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील पारंपरिक अभ्यासक्रमांबरोबर आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांच्या उत्तपत्रिकांच्या ऑन स्क्रीन तपासणीचे प्रमाण वाढणार आहे. उन्हाळी सत्रात त्याची व्याप्ती वाढविण्याची तयारी विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने सुरू केली आहे.

