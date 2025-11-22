कोल्हापूर: पदवीधरांच्या मागणीनुसार एकाच दिवसात गुणपत्रिकेची प्रत शिवाजी विद्यापीठाकडून दिली जाणार आहे. .त्याबाबत विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांनी ‘पदवीधर मित्र’चे अध्यक्ष माणिक पाटील-चुयेकर यांच्या नेतृत्वाखालील भेटलेल्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले. .Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा ‘नशेचा धूर’; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी.सध्या विधानपरिषदेच्या पुणे मतदारसंघात पुढील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीची मतदार नोंदणी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. ही मतदार नोंदणी करताना अर्जासोबत गुणपत्रिका अथवा पदवी प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे अनिवार्य आहे. .परंतु, पुणे पदवीधर मतदारसंघात येणाऱ्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांतील अनेक ज्येष्ठ तसेच वयोवृद्ध पदवीधरांकडे गुणपत्रिका तसेच पदवी प्रमाणपत्र उपलब्ध नाहीत. .Kolhapur Shivaji University: पदव्युत्तर अभ्यासकेंद्रांना कुलूप, अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी महाविद्यालयांचा प्रस्ताव .त्यांनी विद्यापीठाकडून गुणपत्रिकेची प्रत तत्काळ मिळाल्यास त्यांचा पदवीधर मतदार नोंदणीचा आणि या निवडणुकीतील मतदानाचा मार्ग सुकर होणार असल्याची माहिती माणिक पाटील-चुयेकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.