Kolhapur News: पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी शिवाजी विद्यापीठाच्‍या गुणपत्रिकेची प्रत पदवीधरांना तत्काळ देणार; कुलसचिवांचे ‘पदवीधर मित्र’ला आश्वासन

Shivaji University Announces: विधानपरिषदेच्या पुणे मतदारसंघात पुढील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीची मतदार नोंदणी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. ही मतदार नोंदणी करताना अर्जासोबत गुणपत्रिका अथवा पदवी प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे अनिवार्य आहे.
कोल्हापूर: पदवीधरांच्या मागणीनुसार एकाच दिवसात गुणपत्रिकेची प्रत शिवाजी विद्यापीठाकडून दिली जाणार आहे.

