Shivaji University Kolhapur: आठ महिने सिनेट बैठक नाही; शिवाजी विद्यापीठ प्रशासन झोपेत? अधिसभा सदस्यांचा तीव्र सवाल!

कोल्हापूर: विद्यापीठ कायद्यानुसार वेळेत सिनेटची (अधिसभा) बैठक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, यापूर्वीची बैठक होऊन आठ महिने उलटले, तरी अद्याप दुसरी बैठक झालेली नाही. त्यामुळे शिवाजी विद्यापीठाला ‘सिनेट’चा विसर पडला आहे काय? असा सवाल अधिसभा सदस्य ॲड. अभिषेक मिठारी यांनी उपस्थित केला आहे..कायद्यानुसार वेळेत सिनेटची बैठक घेणे बंधनकारक असताना शासन आणि प्रशासनाची अक्षम्य चूक झाल्याबाबतचे निवेदन ॲड. मिठारी यांनी कुलपती आचार्य देवव्रत आणि प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांना दिले आहे. .राजकीय भूकंप? शिवसेनेच्या मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी; शिंदे तातडीने मंत्र्यांच्या भेटीला.निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने जारी केलेल्या सार्वजनिक विद्यापीठाच्या एकरूप परिनियम क्रमांक चारमधील कलम तीन (एक) नुसार अधिसभेच्या अर्थात सिनेटच्या वर्षातून दोन बैठका होणे बंधनकारक आहे..तसेच दोन बैठकांमधील अंतर आठ महिन्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, अशी तरतूद आहे. म्हणजेच दोन बैठकांमधील अंतर अधिकाअधिक आठ महिने असू शकते म्हणजेच आठ महिन्यांच्या आत दुसरी सिनेट होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. .Solapur News: 'संपर्कप्रमुख कोकिळांवर धावून गेले शिवसैनिक'; साेलापुरातील शिवसेना (उबाठा) बैठकीत राडा, नेमकं काय घडलं...शिवाय पंधरा मार्चच्या आधी वार्षिक बैठक होणे या परिनियमाद्वारे बंधनकारक आहे.मागील अधिसभा होऊन आज आठ महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटूनदेखील सिनेटच्या बैठकीसंदर्भात कोणतीही सूचना अद्याप प्राप्त झालेली नाही. प्रशासनाच्या या चुकीचा मी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.