कोल्हापूर

Shivaji University Kolhapur: आठ महिने सिनेट बैठक नाही; शिवाजी विद्यापीठ प्रशासन झोपेत? अधिसभा सदस्यांचा तीव्र सवाल!

Legal norms highlight: विद्यापीठ कायद्यानुसार वेळेत सिनेटची (अधिसभा) बैठक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, यापूर्वीची बैठक होऊन आठ महिने उलटले, तरी अद्याप दुसरी बैठक झालेली नाही. त्यामुळे शिवाजी विद्यापीठाला ‘सिनेट’चा विसर पडला आहे काय?
shivaji university Legal norms highlight

shivaji university Legal norms highlight

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: विद्यापीठ कायद्यानुसार वेळेत सिनेटची (अधिसभा) बैठक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, यापूर्वीची बैठक होऊन आठ महिने उलटले, तरी अद्याप दुसरी बैठक झालेली नाही. त्यामुळे शिवाजी विद्यापीठाला ‘सिनेट’चा विसर पडला आहे काय? असा सवाल अधिसभा सदस्य ॲड. अभिषेक मिठारी यांनी उपस्थित केला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
education
administration
Shivaji University
Meeting
delay work
Senate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com