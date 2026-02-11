Shivaji University : पदके जिंकूनही उपाशीपोटी सराव? ३५० रुपयांत खेळाडूंनी कसे करायचे दोन वेळचे जेवण!

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाचे खेळाडू खेलो इंडिया, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये सातत्याने पदकांची कमाई करत विद्यापीठाचे नाव उज्ज्वल करत आहेत. मात्र, त्यांच्या कष्टाच्या तुलनेत दिला जाणारा भत्ता अत्यंत तोकडा असून, महागाईच्या काळात ३५० रुपयांत दोनवेळचे जेवण आणि नाश्ता करणे अशक्य असल्याची तीव्र भावना खेळाडूंमधून व्यक्त होत आहे..सध्या स्थानिक पातळीवर सरावासाठी १५० रुपये, विद्यापीठ शिबिरासाठी २५० रुपये, तर बाहेरगावी स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या खेळाडूंना केवळ ३५० रुपये भत्ता दिला जातो. यातच नाश्ता व जेवणाचा खर्च भागवावा लागतो. नाश्त्यासाठी ५० रुपये खर्च होतात, अशा परिस्थितीत पौष्टिक आहार कसा घ्यायचा, असा सवाल खेळाडूंनी उपस्थित केला आहे..Sports Teachers Shortage : शाळांत खेळ हरवत चालले, विद्यार्थ्यांचं आरोग्य धोक्यात; क्रीडा शिक्षक नसण्याचा फटका.विद्यापीठाच्या अधिसभेने दीड वर्षापूर्वी खेळाडूंना ७०० रुपये भत्ता देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला होता. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. समिती नेमूनही दीड वर्ष उलटले तरी निर्णय प्रलंबित राहिल्याने खेळाडूंमध्ये तीव्र नाराजी आहे. .ग्रामीण भागातील अनेक गुणवंत खेळाडू आर्थिक अडचणीमुळे स्पर्धेत सहभागी होऊ शकत नसल्याची बाबही पुढे आली आहे. खेळाडूंप्रमाणेच त्यांच्या प्रशिक्षकांनाही अत्यल्प भत्ता मिळत असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. .Shivaji University : शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी अर्जांची छाननी; ११५ अर्ज, २५ जणांची शर्यत.विद्यापीठ उत्तम प्रतीचे ट्रॅकसूट देते. मात्र, खेळाडूंच्या खुराकासाठी आणि दोन वेळच्या पौष्टिक जेवणासाठी दिला जाणारा भत्ता अपुरा असल्याचे चित्र आहे. खेळायला जाताना भत्ता देणे अपेक्षित असताना, अनेकदा तो स्पर्धा संपल्यानंतर तब्बल वर्षभराने मिळतो, हीसुद्धा मोठी समस्या आहे. भत्ता वाढविण्यासाठी यापूर्वी अर्थ समितीसह बैठका झाल्या आहेत. .३५० रुपये हा केवळ जेवण व नाश्त्यासाठीचा भत्ता आहे. राहण्याची व्यवस्था व प्रवास खर्च विद्यापीठच करते. गुवाहाटी येथे झालेल्या खेलो इंडिया स्पर्धेसाठी १२८ जणांचा संघ विमानाने पाठविला होता. तसेच जर्मनीतील आंतरराष्ट्रीय विश्व विद्यापीठ स्पर्धेसाठी पाच खेळाडूंवर प्रत्येकी सुमारे तीन लाख रुपये खर्च केला आहे. येत्या काळात भत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.- डॉ. शरद बनसोडे, क्रीडा संचालक, शिवाजी विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.