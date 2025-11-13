Kolhapur News: पन्नास वर्षे जुनी निवासस्थाने आता विभागांचे कार्यालय; विद्यापीठाचा पर्यायी वापर सुरू

कोल्हापूर: एकेकाळी जी निवासस्थाने (क्वार्टर) मिळविण्यासाठी एक ते दीड वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत होती. ज्यांचे वाटप करण्यासाठी समिती नेमण्याची वेळ शिवाजी विद्यापीठ प्रशासनावर आली होती. अशा निवासस्थानांकडे अधिकतर प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे. .विद्यापीठ कॅम्पसमधील १६३ पैकी अवघ्या ७१ क्वार्टर वापरात असून, ४० ठिकाणी अध्यासन, अभ्यास केंद्रे आणि काही विभागांची कार्यालये सुरू आहेत. विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर मुख्य इमारतीच्या उभारणीबरोबरच प्राध्यापक, ++सहायक प्राध्यापक, अधिकारी, लिपिक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आठ नंबर गेट, स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स, वि. स. खांडेकर भाषा भवनची मागील बाजू, पाच बंगला ते गेस्ट हाऊस मार्ग, पोस्ट ऑफिस आणि सरनोबतवाडी जकात नाका, ग्रंथालय, हेल्थ सेंटर या परिसरात निवासस्थाने बांधली..Kolhapur News: उच्च न्यायालयाचा निर्णय; ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरातच्या ‘वनतारा’मध्ये पाठवण्याचे आदेश.पाच ते सहा वर्षांत या निवासस्थानांची आवश्यकतेनुसार संख्या वाढविली. सुरुवातीला या निवासस्थानांना प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून अधिक मागणी होती. मात्र, दहा ते बारा वर्षांपासून हे चित्र बदलले आहे. घरभाडे, वाहतूक भत्ता, दुरुस्ती खर्च आणि इमारत बांधकामाला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याने या निवासस्थानात राहण्याची प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांची तयारी नाही. .त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने या इमारतींचा पर्यायी वापर सुरू केला आहे. विविध परिसरातील ४० निवासस्थानांत काही विभाग, अभ्यास केंद्रे, अध्यासनांची कार्यालये सुरू केली आहेत. त्यात राष्ट्रीय सेवा योजना, विद्यापीठ विद्यार्थी विभाग, मध्यवर्ती रोजगार कक्ष, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कक्ष, शरण साहित्य अध्यासन, महावीर अध्यासन आदींचा समावेश आहे..Kolhapur news: ढगांचा अडथळा! अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सवात यंदा कमी तीव्रतेचे किरण; भाविकांमध्ये निराशा.स्वतःचे घर घेण्याकडे प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे निवासस्थाने रिकामी राहात आहेत. काही इमारती कालबाह्य झाल्या आहेत. ज्या सुस्थितीत आहेत. त्यांची देखभाल दुरुस्ती करून त्यात मागणी करणाऱ्या प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना दिल्या जात आहेत. काही इमारतींचा पर्यायी वापर केला जात आहे. त्यात काही विभाग, अध्यासन आणि अभ्यास केंद्रांची कार्यालये सुरू आहेत.- डॉ. व्ही. एन. शिंदे, कुलसचिव.बहुतांश निवासस्थानांच्या इमारतीला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांची दुरवस्था झाली आहे. काही इमारती धोकादायक आहेत. बदलत्या काळानुसार या सर्व निवासस्थानांच्या इमारतींचे नूतनीकरण होणे आवश्यक आहे.- रतन कांबळे, अधिसभा सदस्य.दृष्टिक्षेपातसंवर्ग एकूण निवासस्थाने विभाग/अध्यासन कार्यालये पाडलेली निवासस्थाने निवासी वापर रिक्तप्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक ७३ ३३ २५ १३ २, अधिकारी ४ ० ० ४ ०, लिपीकवर्गीय कर्मचारी ४२ ४ ० ३३ ५, शिक्षकेतर कर्मचारी ४४ ३ १२ २१ ८, एकूण १६३ ४० ३७ ७१ १५.पदभरती नसल्याने निवासस्थाने रिकामीया निवासस्थानांत राहणाऱ्या प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांकडून घरभाडे, देखभाल - दुरुस्तीचा खर्च आकारला जातो. शिवाय त्यांना वाहतूक भत्ता मिळत नाही. हे सर्व एकत्रित केल्यास कमीत कमीत १५ हजार ते जास्तीत जास्त ४५ हजार रुपये रक्कम होते..त्यामध्ये आणखी काही रक्कम घातल्यास स्वमालकीचे घर घेता येते. त्यामुळे बहुतांशजणांनी विद्यापीठातील निवासस्थानांकडे पाठ फिरविली आहे. त्यातच १५ वर्षांत प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांची पदभरती झाली नसल्याने ही निवासस्थाने रिकामी आहेत..संशोधन विंग, अध्यासने एकत्रित करता येतील१५ वर्षांत विद्यापीठ प्रशासनाने कालबाह्य झालेली एकूण ३७ निवासस्थाने पाडली आहेत. सध्या १५ निवासस्थाने रिकामी आहेत. त्याठिकाणी संशोधन विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विंगची उभारणी करता येईल. त्याबरोबरच मानव्यशास्त्र आणि इतर काही इमारतींत जी अध्यासन अथवा अभ्यास केंद्रे सुरू आहेत. त्यांना या रिकाम्या निवासस्थानांत जागा देऊन ती एकाच ठिकाणी अध्यासनांचा हब करणे चांगले ठरणार आहे..तीन वर्षांत एक लाख तीस हजार चौरस फूट बांधकामविद्यापीठात तीन वर्षांत एक लाख ३० हजार २४० चौरस फूट नवे बांधकाम केले आहे. त्यात लोकस्मृती वसतिगृहाच्या २६ खोल्या, यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट, कॉमर्स ॲण्ड मॅनेजमेंट, सायबर सिक्युरिटी, स्पोर्टस् हॉस्टेल, विद्यार्थी विकास विभाग, कमवा व शिका वसतिगृह अभ्यासिका, भूगोल, संख्याशास्त्र विभागातील सभागृह आणि भुयारी मार्गाचा समावेश आहे. वर्षभरात आणखी २६ हजार ७७८ चौरस फूट बांधकाम केले जाणार आहे. त्यात महावीर अध्यासन, शरण साहित्य अध्यासनाच्या बांधकामाचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.