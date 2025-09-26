Shivaji University : राज्याच्या क्रीडा धोरणाची शिवाजी विद्यापीठावर जबाबदारी, नवी दिशा देण्यात योगदान

नवे क्रीडा धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू – राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी नवीन क्रीडा धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती स्थापन केली असून शिवाजी विद्यापीठाला नोडल विद्यापीठ म्हणून जबाबदारी दिली आहे.शिवाजी विद्यापीठाची भूमिका – विद्यापीठाने अवघ्या महिन्याभरात धोरणाचा कच्चा मसुदा तयार करून राज्यपाल कार्यालयाला सादर केला आहे; पुढील काम समितीच्या सूचनांनुसार सुरू आहे.नव्या धोरणाची वैशिष्ट्ये – आधुनिक तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय संधी, जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, अद्ययावत सोयीसुविधा आणि विद्यार्थ्यांना ऑलिंपिक, कॉमनवेल्थसारख्या स्पर्धांसाठी तयार करण्यावर भर असणार आहे..Maharashtra Sports Policy : राज्याच्या क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी सरकारने नवे क्रीडा धोरण तयार करण्याबाबत पाऊल उचलले आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नोडल विद्यापीठ म्हणून शिवाजी विद्यापीठावर राज्यपाल तथा कुलपतींनी सोपविली. या धोरणाचा कच्चा मसुदा विद्यापीठाने राज्यपाल कार्यालयाला सादर केला आहे. .सर्वात पहिल्यांदा महाराष्ट्राने १९९६ मध्ये क्रीडा धोरण जाहीर केले. त्याचे देशातील अन्य राज्यांनी अनुकरण केले. पुढे महाराष्ट्र राज्याने २००१ मध्ये आणि त्यानंतर २०१२ मध्ये नवीन क्रीडा धोरण आणले. राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यासाठी नवीन क्रीडा धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे..विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन पातळीवरील क्रीडा क्षेत्रात स्पर्धा, नवीन अभ्यासक्रम, खेळाडूंसाठी शिष्यवृत्ती, आदींबाबत शिवाजी विद्यापीठाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्याची दखल घेऊन राज्याच्या नवीन क्रीडा धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी नोडल विद्यापीठ म्हणून राज्यपालांनी चार महिन्यांपूर्वी शिवाजी विद्यापीठावर जबाबदारी सोपविली..राज्यपालांचा आदेश आणि राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे निर्देश, सूचनांनुसार कार्यवाही करत विद्यापीठाने अवघ्या महिन्याभरात क्रीडा धोरणाचा कच्चा मसुदा तयार करून तो राज्यपाल कार्यालयाला सादर केला आहे. त्याबाबत समितीच्या सूचनांनुसार विद्यापीठाचे काम सुरू आहे. राज्याच्या क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देण्याच्या प्रक्रियेत योगदान देण्याची मिळालेली संधी विद्यापीठाचा सन्मान वाढविणारी ठरणारी आहे..Kolhapur Lawyer Trapped : वकिलानेच घेतली लाच, प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखो रूपये उकळत होता...; तक्रारदाराने घडवली अद्दल.क्रीडा संधी, तंत्रज्ञानाचा समावेश होणारतेरा वर्षांपूर्वी आखलेल्या क्रीडा धोरणानंतर आता बदलत्या आणि आधुनिक काळातील गरजांनुसार नव्या धोरणाची आवश्यकता निर्माण झाली. सध्याच्या क्रीडा धोरणात सुधारणा करून नवीन धोरण आणण्याची मागणी खेळाडू, प्रशिक्षक, आदी क्रीडा क्षेत्रांतील घटकांकडून झाली. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने नवे क्रीडा धोरण तयार करण्याचे पाऊल उचलले..नव्या धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील क्रीडा संधी, बदलते तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, अद्ययावत सोयी-सुविधा आदींचा समावेश केला जाणार आहे. ऑलिंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि जागतिक स्पर्धेसाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील विद्यार्थी- खेळाडूंना तयार करण्यात येणार आहे.राज्याच्या क्रीडा धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात योगदान देण्याचा बहुमान शिवाजी विद्यापीठाला पहिल्यांदाच मिळाला. त्यासाठी नोडल विद्यापीठ म्हणून काम करण्याचा आदेश राज्यपालांनी मे महिन्यात दिला. त्यांच्या आणि समितीच्या निर्देश, सूचनांनुसार आणि कुलगुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू आहे. या धोरणाचा कच्चा मसुदा राज्यपाल कार्यालयाला सादर केला आहे.-डॉ. शरद बनसोडे, संचालक, क्रीडा अधिविभाग शिवाजी विद्यापीठ.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र.१ – महाराष्ट्रात क्रीडा धोरण शेवटचे कधी जाहीर झाले होते?उ. – २०१२ मध्ये. त्याआधी १९९६ व २००१ मध्ये क्रीडा धोरणे जाहीर झाली होती.प्र.२ – नव्या क्रीडा धोरणाचा मसुदा कोणी तयार केला?उ. – राज्यपालांच्या आदेशानुसार शिवाजी विद्यापीठाने (नोडल विद्यापीठ म्हणून) कच्चा मसुदा तयार करून राज्यपाल कार्यालयाला सादर केला.प्र.३ – नव्या धोरणात काय समाविष्ट असणार आहे?उ. – आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील संधी, बदलते तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, अद्ययावत सुविधा आणि विद्यार्थी-खेळाडूंना मोठ्या स्पर्धांसाठी तयार करण्यावर भर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.