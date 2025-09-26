कोल्हापूर

Shivaji University : राज्याच्या क्रीडा धोरणाची शिवाजी विद्यापीठावर जबाबदारी, नवी दिशा देण्यात योगदान

Draft Maharashtra State : सर्वात पहिल्यांदा महाराष्ट्राने १९९६ मध्ये क्रीडा धोरण जाहीर केले. त्याचे देशातील अन्य राज्यांनी अनुकरण केले. पुढे महाराष्ट्र राज्याने २००१ मध्ये आणि त्यानंतर २०१२ मध्ये नवीन क्रीडा धोरण आणले.
Shivaji University

Shivaji University

संतोष मिठारी
नवे क्रीडा धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू – राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी नवीन क्रीडा धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती स्थापन केली असून शिवाजी विद्यापीठाला नोडल विद्यापीठ म्हणून जबाबदारी दिली आहे.

शिवाजी विद्यापीठाची भूमिका – विद्यापीठाने अवघ्या महिन्याभरात धोरणाचा कच्चा मसुदा तयार करून राज्यपाल कार्यालयाला सादर केला आहे; पुढील काम समितीच्या सूचनांनुसार सुरू आहे.

नव्या धोरणाची वैशिष्ट्ये – आधुनिक तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय संधी, जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, अद्ययावत सोयीसुविधा आणि विद्यार्थ्यांना ऑलिंपिक, कॉमनवेल्थसारख्या स्पर्धांसाठी तयार करण्यावर भर असणार आहे.

Maharashtra Sports Policy : राज्याच्या क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी सरकारने नवे क्रीडा धोरण तयार करण्याबाबत पाऊल उचलले आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नोडल विद्यापीठ म्हणून शिवाजी विद्यापीठावर राज्यपाल तथा कुलपतींनी सोपविली. या धोरणाचा कच्चा मसुदा विद्यापीठाने राज्यपाल कार्यालयाला सादर केला आहे.

