Shivaji University : शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी अर्जांची छाननी; ११५ अर्ज, २५ जणांची शर्यत

कोल्हापूर : दक्षिण महाराष्ट्राची ज्ञानगंगा असणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदासाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी इच्छुक असलेल्या सुमारे ११५ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. या अर्जांच्या छाननीची प्रक्रिया आज कुलगुरू शोध समितीकडून पूर्ण करण्यात आली. पुढील प्रक्रियेसाठी समिती २५ उमेदवारांची निवड करणार आहे..या उमेदवारांच्या अर्जांच्या छाननीची प्रक्रिया सोमवारी (ता. ९) आणि मंगळवारी (ता. १०) कुलगुरू शोध समितीकडून राबविण्यात आली. .राज्यात प्राध्यापक भरती कधी? विद्यापीठांमध्ये ६५९ अन् महाविद्यालयांमध्ये ५०१२ प्राध्यापकांची पदे रिक्त; दोनदा ‘जीआर’ बदलले, आता तिसऱ्याची प्रतीक्षा, वाचा....विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांचा कार्यकाळ सहा ऑक्टोबर रोजी संपला. त्यानंतर जूनमध्ये कुलगुरू शोध समिती स्थापन झाली. या समितीने कुलगुरूपदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांकडून अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया २३ डिसेंबर रोजी सुरू केली. .समितीने दिलेल्या मुदतीत विद्यापीठ कार्यक्षेत्रासह राज्यातील साधारणतः ११५ उमेदवारांनी अर्ज केले. त्यात विद्यमान प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, डॉ. एस. एस. चव्हाण, सागर डेळेकर, एस. एस. कोळेकर, के. एम. गरडकर, अनिल घुले, जी. बी. कोळेकर, आर. व्ही. गुरव, आर. जी. सोनकवडे, एस. एस. महाजन, ज्ञानदेव तळुले, निशा मुडे-पवार, एम. एस. देशमुख, रामचंद्र पवार, तर विद्यापीठाबाहेरील अन्य उमेदवारांमध्ये होमीभाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत, शिवाजी विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. पी. एस. पाटील, माजी कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, मुंबईतील नितीन देसाई, नितीन सरदेसाई आदींची नावे आहेत. .Nagpur University : ८६ प्राध्यापकांवर नागपूर विद्यापीठाची धुरा, १७२ प्राध्यापकांची पदे रिक्त; २५८ पद मंजूर, विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम.त्यात शैक्षणिक पात्रता, संशोधनातील कामगिरी, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात दिलेले योगदान आदींची पाहणी, तपासणी करण्यात आली. त्यातून समितीकडून २५ उमेदवारांची नावे शॉर्टलिस्ट केली जाणार आहेत. समिती साधणार उमेदवारांशी संवाद.ज्या २५ उमेदवारांची नावे शॉर्टलिस्ट होतील, त्या उमेदवारांशी कुलगुरू शोध समितीतील सदस्य संवाद साधतील. त्यातून पाच उमेदवारांची नावे कुलपतींकडे अंतिम मुलाखत प्रक्रियेसाठी समिती सादर करणार आहे. ही प्रक्रिया लक्षात घेता मार्चमध्ये विद्यापीठाला नवे कुलगुरू मिळण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.