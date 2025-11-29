कोल्हापूर

Ichalkaranji Shivteerth : चार वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर शिवकालीन शिल्पांनी उजळणार दुसरा टप्पा; पर्यटन विभागाच्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाच्या हालचालीत वेग!

Historic Sculptures Planned : ‘शिवतीर्थ’चा दुसरा टप्पा लवकरच साकारणार आहे.चार वर्षांपासून यासंदर्भात राज्य शासनाकडे सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : येथील ‘शिवतीर्थ’चा दुसरा टप्पा लवकरच साकारणार आहे. राज्य शासनाच्या पर्यटन संचालनालयाने यासंदर्भातील परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून इचलकरंजी महापालिकेला दिले आहेत.

