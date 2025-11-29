Ichalkaranji Shivteerth : चार वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर शिवकालीन शिल्पांनी उजळणार दुसरा टप्पा; पर्यटन विभागाच्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाच्या हालचालीत वेग!

इचलकरंजी : येथील ‘शिवतीर्थ’चा दुसरा टप्पा लवकरच साकारणार आहे. राज्य शासनाच्या पर्यटन संचालनालयाने यासंदर्भातील परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून इचलकरंजी महापालिकेला दिले आहेत. .त्यामुळे चार वर्षांपासून यासंदर्भात राज्य शासनाकडे सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. यासाठी आमदार राहुल आवाडे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विशेष प्रयत्न केले होते. या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाकडून तातडीने पुढील कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे..Ichalkaranji Muncipal Corporation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इचलकरंजीचे राजकारण तापले; इच्छुकांच्या गाठीभेटीमुळे शहरात नवे समीकरणांचे संकेत!.शहरवासीयांचे प्रेरणा व स्फूर्तिस्थळ असलेल्या ‘शिवतीर्था’चा पहिला टप्पा चार वर्षांपूर्वी पूर्णत्वास गेला आहे. त्यासाठी एक कोटी ६८ लाख रुपये खर्च केले होते. त्याचे लोकार्पण उत्साहात झाले. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या टप्प्यांतील पुढील प्रक्रिया ठप्प झाली होती. .दुसऱ्या टप्प्यांतील आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, निधी नसल्यामुळे पुढील कार्यवाहीला गती येत नव्हती. दुसऱ्या टप्प्यांसाठी लागणाऱ्या जागा संपादनाचेही काम थांबले होते. या कामास आता पुन्हा नजीकच्या काळात अधिक गती येणार आहे. .Ichalkaranji Market : भाजीपाला, फळे, फुले सर्वच महाग बाजारात आवक कमी झाल्याने दरांनी घेतली उंच भरारी!.दुसऱ्या टप्प्यांतील विकास कामांसाठी राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत ३२ कोटींच्या निधीची आमदार आवाडे यांनी मागणी केली होती. त्याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले होते..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पर्यटन विभागाला याबाबतचा प्रस्ताव मागवण्यासह तो तातडीने मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पर्यटन संचालनालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना दिली होती. .त्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये ‘शिवतीर्थ’च्या दुसऱ्या टप्प्यातील विकासकामांचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करावी व विकासकामांचे अंदाजपत्रक सादर करावे, अशी सूचना पत्रात करण्यात आली आहे. चारही बाजूला साकारणार विविध शिल्पे.'शिवतीर्थ’च्या चारही बाजूला साकारण्यात येणाऱ्या सुशोभीकरणाला ऐतिहासिक बाज असणार आहे. मध्यवर्ती बस स्थानक, शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा, जलशुध्दीकरण केंद्र आणि उडुपी हॉटेल या ठिकाणी ‘शिवतीर्थ’च्या दुसऱ्या टप्प्यांतील काम केले जाणार आहे. .याठिकाणी शिवकालीन व्यक्तिमत्त्वांची शिल्पे उभारली जाणार आहेत. सध्या शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने पर्यायी जागा शोधण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रस्ताव मंजुरीनंतर उर्वरित जागा संपादनाला सुरुवात होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.