Gang war in Kolhapur : इन्स्टाग्रामवर खुन्नस, दारू प्यायला बसल्याचा अंदाज घेतला; शोएबला गाठून केला खून, कोल्हापुरात मिसरुट फुटलेल्या पोरांच टोळी युद्ध

Social media dispute KOlhapur : तीन महिन्यांपूर्वी केलेल्या हल्ल्याच्या वादाचा बदला म्हणून रिक्षाचालक शोएब उर्फ साद मुबारक पठाण (वय २३, ओंकार कॉलनी, मणेर मळा, उचगाव) याचा धारधार शस्राने वार करून खून करण्यात आला. टेंबलाई टेकडीच्या पिछाडीस सोमवारी झालेल्या हल्ल्यात त्याच्या शरीरावर दहाहून अधिक वार केले होते. उपचारादरम्यान खासगी रुग्णालयात मध्यरात्री त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मुख्य संशयित आदित्य सुखदेव ओहोळ (२४, रा. जोशीनगर, संभाजीनगर) यांच्यासह पाच संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..अटक केलेल्यात आदित्य ओहोळसह विशाल ज्ञानदेव सूर्यवंशी (वय २०, बापूरामनगर, कळंबा), आयुष सदाशिव माने (२१, शाहू कॉलनी, विक्रमगनर) याच्यासह दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. आणखीन काही संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.अधिक माहिती अशी, शोएब उर्फ साद पठाण याचा रिक्षा व्यवसाय आहे. आई, वडील, मोठा भाऊ आणि बहिणीसोबत तो मणेरमळ्यात राहतो. दिवसभर रिक्षा व्यवसाय केल्यानंतर शोएब रात्री या परिसरात थांबायचा. सोमवारी रात्री काही मित्रांसोबत तो टेंबलाई टेकडीच्या पिछाडीस दारू पिण्यासाठी बसला असताना रात्री साडेनऊच्या सुमारास टोळक्याने त्याच्यावर हल्ला केला. हत्याराने त्याच्या डोक्यावर, मानेवर, पाठीवर, मांडीवर वार केले. घटनास्थळाहून त्याला सीपीआरमध्ये आणले होते..मध्यरात्री उपचारादरम्यान मृत्यूशोएबला मध्यरात्री एकच्या सुमारास खासगी रुग्णालयात हलविले. उपचार सुरू असताना पहाटे त्याचा मृत्यू झाला. सादच्या मित्रांनी व नातेवाइकांनी रुग्णालय आवारात गर्दी केली होती. सकाळी नऊच्या सुमारास त्याचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शेंडा पार्कात हलविला. ‘हल्लेखोरांना ताब्यात घ्या‘ असा पवित्रा नातेवाइकांनी घेतला होता. यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण होते. शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील, पोलिस निरीक्षक विकास जाधव यांनी घटनास्थळी, तसेच शेंडापार्क येथे भेट दिली. पंचनामा पूर्ण करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला..आदित्यसह मुलाला संपविण्याची धमकीसंशयित आदित्य ओहोळ याचा वाढदिवस साजरा करण्यावरून तीन महिन्यांपूर्वी दोन गटांत हाणामारी झाली होती. संभाजीनगर परिसरात झालेल्या भांडणात रेकॉर्डवरील गुन्हेगार करण पुरी याच्या बाजूने साद पठाणही मारहाणीत सहभागी होता. साद याने आदित्यच्या चेहऱ्यावर चाकूने वार केला होता. यावेळी आदित्यसह त्याच्या मुलाला संपविण्याची धमकीही सादने दिल्याचे संशयिताने पोलिसांना सांगितले. याच कारणातून सादचा खून केल्याची कबुली संशयिताने दिली..Kolhapur Police Action : पन्हाळा घाटात पुन्हा घोळका दिसणार नाही! 70 ते 80 पोलिसांनी एकत्रित झडप मारून 37 हुल्लडबाजांना पकडलं; 49 वाहनं केली जप्त.संशयितांची धरपकडसाद याच्याबरोबर सोमवारी रात्री आणखी काही जण दारू पिण्यासाठी बसले होते. तर काही अंतरावर दुसऱ्या गटातील संशयित त्याच्यावर पाळत ठेऊन होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीवरूनच संशयितांनी साद पठाणवर हल्ला केल्याची माहिती समोर आली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी पथकाला पाठवून पहाटेपासूनच हल्लेखोरांचा शोध सुरू केला होता. अंमलदार वैभव पाटील, संतोष बरगे, विशाल खराडे यांनी म्होरक्या ओहोळसह पाच संशयितांना पकडले. यातील दोघे अल्पवयीन असून, त्यांचा गुन्ह्यातील सहभाग तपासला जात आहे..इन्टाग्रामवरून खुन्नसआदित्य ओहोळ याच्यावर पूर्वी झालेल्या हल्ल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. याची कात्रणे काढून ती इन्टाग्रामवर फिरविली होती. दोन टोळक्यांत घडणाऱ्या किरकोळ बाबीही सोशल मीडियावर प्रसारित करून एकमेकांना खुन्नस देण्याचे प्रकार घडत असल्यामुळे या टोळ्यांमध्ये वाद धुमसत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.