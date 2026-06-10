कोल्हापूर

Gang war in Kolhapur : इन्स्टाग्रामवर खुन्नस, दारू प्यायला बसल्याचा अंदाज घेतला; शोएबला गाठून केला खून, कोल्हापुरात मिसरुट फुटलेल्या पोरांच टोळी युद्ध

Instagram rivalry Kolhapur : इन्स्टाग्रामवरील वादातून कोल्हापुरात धक्कादायक घटना घडली. दारू पिण्यासाठी बसल्याचा अंदाज घेत शोएबला गाठून त्याचा खून करण्यात आल्याचा आरोप असून तरुणांच्या टोळी युद्धाची चर्चा रंगली आहे.
Gang war in Kolhapur Instagram rivalry

Gang war in Kolhapur Instagram rivalry

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Social media dispute KOlhapur : तीन महिन्यांपूर्वी केलेल्या हल्ल्याच्या वादाचा बदला म्हणून रिक्षाचालक शोएब उर्फ साद मुबारक पठाण (वय २३, ओंकार कॉलनी, मणेर मळा, उचगाव) याचा धारधार शस्राने वार करून खून करण्यात आला. टेंबलाई टेकडीच्या पिछाडीस सोमवारी झालेल्या हल्ल्यात त्याच्या शरीरावर दहाहून अधिक वार केले होते. उपचारादरम्यान खासगी रुग्णालयात मध्यरात्री त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मुख्य संशयित आदित्य सुखदेव ओहोळ (२४, रा. जोशीनगर, संभाजीनगर) यांच्यासह पाच संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

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