कोल्हापूर

Danoli Yatra Shirol : शिरोळच्या दानोळी यात्रेत धक्कादायक प्रकार, आकाशपाळणा फिरताना अचानक पडला बंद; शंभरहून अधिक यात्रेकरू अडकले अन्

Danoli fair incident Kolhapur : शिरोळ तालुक्यातील दानोळी यात्रेत आकाशपाळणा अचानक बंद पडल्याने शंभरहून अधिक यात्रेकरू काही काळ हवेत अडकून पडले. घटनेमुळे यात्रेत खळबळ उडाली.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Danoli yatra ride malfunction : दानोळी येथील खंडोबा देवाची यात्रा व हजरत पीर गैबीसाहेब उरुसामध्ये शुक्रवारी रात्री आकाशपाळणा अचानक बंद पडल्याने मोठी धांदल उडाली. पाळण्याचे कप्लिंग खराब झाल्यामुळे सुमारे दीड तास पाळणा हवेतच अडकून राहिला. त्यामध्ये बसलेले शंभरहून अधिक यात्रेकरू, तसेच लहान मुले, महिला आणि वृद्ध यांची अक्षरशः घालमेल झाली.

