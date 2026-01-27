कोल्हापूर

Drug Racket Ichalkaranji : पंचगंगा नदी स्मशानभूमीजवळ १९ वर्षीय तरूण नशेची इंजेक्शन विकायचा, पोलिसांनी पकडताच धक्कादायक प्रकार समोर

Drug Crime News : इचलकरंजी येथील पंचगंगा नदी स्मशानभूमीजवळ १९ वर्षीय तरुण नशेची इंजेक्शने विकत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी कारवाई करत तरुणाला ताब्यात घेतले.
ichalkaranji police drug injection seizure

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Drug Injection Racket Ichalkaranji : इचलकरंजी शहरात मेफेन्टर्मिन सल्फेट नशिल्या इंजेक्शनच्या अवैध व्यापाराने धोकादायक वळण घेतले असून पोलिसांनी तिसऱ्या मोठ्या कारवाईत पंचगंगा नदीकाठावरून नशेच्या इंजेक्शनसह एका १९ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. समर्थ दत्तात्रय चौगुले (वय १९, रा. विवेकानंदनगर, कोरोची) असे त्याचे नाव आहे.

