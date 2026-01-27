Drug Racket Ichalkaranji : पंचगंगा नदी स्मशानभूमीजवळ १९ वर्षीय तरूण नशेची इंजेक्शन विकायचा, पोलिसांनी पकडताच धक्कादायक प्रकार समोर

Drug Injection Racket Ichalkaranji : इचलकरंजी शहरात मेफेन्टर्मिन सल्फेट नशिल्या इंजेक्शनच्या अवैध व्यापाराने धोकादायक वळण घेतले असून पोलिसांनी तिसऱ्या मोठ्या कारवाईत पंचगंगा नदीकाठावरून नशेच्या इंजेक्शनसह एका १९ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. समर्थ दत्तात्रय चौगुले (वय १९, रा. विवेकानंदनगर, कोरोची) असे त्याचे नाव आहे..या कारवाईत मेफेन्टर्मिन सल्फेट या प्रतिबंधित नशिल्या इंजेक्शनच्या तब्बल १०० बाटल्या, मोटारसायकल व मोबाईल असा ६३ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..याप्रकरणी गावभाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची फिर्याद अमर मेघनाथ शिरढोणे (वय ३८) यांनी दिली आहे. सोमवारी ( ता.26) सायंकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास पंचगंगा नदीजवळील स्मशानभूमीपासून थोड्या अंतरावर एकजण संशयास्पदरीत्या थांबला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्या आधारे पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत संशयितास ताब्यात घेतले..तपासादरम्यान त्यांचे नाव समर्थ चौगुले (वय १९) असे निष्पन्न झाले. त्याच्या ताब्यातील प्लॅस्टिक बारदान पिशवीत ठेवलेल्या पुठ्ठ्याच्या बॉक्समधून मेफेन्टर्मिन सल्फेट इंजेक्शन या औषधाच्या एकूण १०० बाटल्या मिळून आल्या. जप्त करण्यात आलेले औषध हे नशाकारक असून डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वापरल्यास मानवी जीवितास गंभीर धोका होऊ शकतो, याची पूर्ण जाणीव असतानाही संशयित चौगुले याने हे औषध अवैधरीत्या प्राप्त करून गैरवापर व विक्रीच्या उद्देशाने बाळगल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी कडक कायदेशीर कारवाई केली आहे..Kolhapur Municipal : महापालिकेतील सत्ता जवळ; भाजपमध्ये महापौरपदासाठी धावपळ आणि सुप्त संघर्ष उफाळला.इचलकरंजी शहरात गेल्या काही महिन्यांत नशिल्या इंजेक्शनविरोधात झालेली ही तिसरी मोठी कारवाई असून शहरात नशेचे जाळे किती खोलवर पसरले आहे, याचे भयावह चित्र समोर आले आहे. पोलिसांकडून चौगुले याच्याकडे पुरवठा साखळी, औषध कुठून मिळाले, कोणासाठी विक्री होणार होती आणि यामागे मोठे रॅकेट आहे का, याचा सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.