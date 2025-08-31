Krishna River Crime : पतीच्या डोळ्यांदेखत पत्नीची कृष्णा नदीत उडी, नेमका कोणाचा फोन आला अन् उचललं टोकाचं पाऊल...

Kolhapur Krishna river : कोल्हापूर-सांगली महामार्गावरील उदगाव (ता. शिरोळ) येथील कृष्णा नदीच्या पुलावर येताच फोन आला म्हणून पतीने दुचाकी थांबवली... तेवढ्यात पत्नीने स्वतःजवळील मोबाईल पतीच्या हातात दिला अन् थेट नदीत उडी मारली. पतीने आरडाओरडा केला. परंतु, पाण्याला प्रवाह असल्याने ती वाहून गेली. पतीसमोर पत्नीने उडी घेतल्याने खळबळ उडाली. संबंधित महिला कवठेमहांकाळ तालुक्यातील असल्याचे समजते आहे. सांगलीच्या स्पेशल रेस्क्यू फोर्सच्या मदतीने रात्री उशिरापर्यंत शोध कार्य सुरू होते. मात्र, ती महिला मिळून आली नाही. दरम्यान, जयसिंगपूर पोलिस अधिक तपास करत आहेत..घटनास्थळ व रेस्क्यू फोर्सकडून मिळालेली माहिती अशी की, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील एक दाम्पत्य शनिवारी दुपारी काही कारणानिमित्त कोल्हापूरला निघाले होते. उदगाव येथील कृष्णा नदीच्या पुलावर आल्यानंतर पतीच्या मोबाईलवर फोन आला. त्यामुळे त्यांनी दुचाकी थांबवली. मोबाईलवर बोलणे झाल्यानंतर पत्नीने पतीच्या हातात मोबाईल देत अचानक पुलाच्या कठड्यावरून नदीत उडी मारली. पतीने आरडाओरडा केला. तोपर्यंत पाण्यात पडलेली महिला प्रवाहातून वाहून गेली..Kolhapur Water Politics : कोल्हापुरातील थेट पाईपलाईन योजना भाजपकडून बंद पाडण्याचे षड्यंत्र, पाण्यावरून राजकारण तापणार.आरडाओरड केल्यानंतर पुलावरून जाणारे वाहनधारक थांबले. त्यामुळे गर्दी झाली. पतीच्या डोळ्यांदेखत पत्नीने उडी टाकल्याचे समजताच अनेकांना आश्चर्य वाटले. घटनेची माहिती कळताच जयसिंगपूर पोलिस, सांगली पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले होते. त्यांनी सांगलीतील स्पेशल रेस्क्यू फोर्सला तत्काळ पाचारण केले. पथकातील कैलास वडर व कार्यकर्ते यांनी पाण्यात बोट उतरवून शोधकार्य सुरू केले..कृष्णेला गेल्या काही दिवसांपासून पूर सदृश्य स्थिती आहे. नदीचे पात्र काठोकाठ भरून वहात आहे. पाण्याला ओढही आहे. त्यामुळे शोध कार्य राबविताना पथकाची तारांबळ उडाली. शनिवारी सायंकाळी अंधार होईपर्यंत महिलेचा शोध लागला नाही. अंधार पडताच शोधकार्य थांबवण्यात आले आहे. रात्री उशिरा जयसिंगपूर किंवा सांगली पोलिसांत याची नोंद झालेली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.