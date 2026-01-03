कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : कारागृहात शौचालयाच्या रांगेत थांबला; लक्ष नसलेलं पाहून मागून हल्ला केला अन्..., थरारक घटना...

Kalamba Prison Incident : कोल्हापुरातील कळंबा कारागृहात शौचालयाच्या रांगेत उभ्या कैद्यावर मागून हल्ला करण्यात आला. जेलमधील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह.
kolhapur Kalamba jail shocking attack incident

Prisoner Attacked In Toilet Queue : कोयता हल्ला प्रकरणातील संशयित गुन्हेगार अजय अनिल पाथरूट (वय २६, रा. सायबर चौक) याच्यावर कळंबा कारागृहात हल्ला करण्यात आला. सायबर चौकातील पूर्वीच्या वादातून कारागृहात हा प्रकार घडल्याचे समोर आले. याप्रकरणी आकाश ऊर्फ अक्षय आनंदा माळी (२३) व नीलेश उत्तम माळी (दोघे, रा. सायबर चौक परिसर) यांच्यावर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. कारागृहातील बरॅक क्रमांक पाच जवळ हा प्रकार घडला.

