Kolhapur Crime News : कारागृहात शौचालयाच्या रांगेत थांबला; लक्ष नसलेलं पाहून मागून हल्ला केला अन्..., थरारक घटना...

Prisoner Attacked In Toilet Queue : कोयता हल्ला प्रकरणातील संशयित गुन्हेगार अजय अनिल पाथरूट (वय २६, रा. सायबर चौक) याच्यावर कळंबा कारागृहात हल्ला करण्यात आला. सायबर चौकातील पूर्वीच्या वादातून कारागृहात हा प्रकार घडल्याचे समोर आले. याप्रकरणी आकाश ऊर्फ अक्षय आनंदा माळी (२३) व नीलेश उत्तम माळी (दोघे, रा. सायबर चौक परिसर) यांच्यावर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. कारागृहातील बरॅक क्रमांक पाच जवळ हा प्रकार घडला..याबाबत अधिक माहिती अशी, अजय पाथरूट याने दौलतनगरातील आकाश शिंदे या तरुणावर शुक्रवारी (ता. १८) कोयता हल्ला केला होता. दारूसाठी पैसे न दिल्याच्या रागातून हा हल्ला करण्यात आला. याप्रकरणी राजारामपुरी पोलिसांनी पाथरूटला अटक केली. त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्याने कळंबा कारागृहात पाठविण्यात आले होते..अजय पाथरूट याच्यावर खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, खंडणीसारखे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्याने सायबर चौकातील काही तरुणांना यापूर्वीही मारहाण केली होती. याचा राग मनात धरून आकाश माळी व नीलेश माळी यांनी तो कारागृहात आल्यापासून दबा धरला होता. ३१ डिसेंबरला सकाळी अजय पाथरूट शौचालयाच्या रांगेत थांबलेला असताना आकाश व नीलेशने काठीने त्याच्यावर हल्ला केला..Pune Crime News : पुरोगामी पुण्यात धक्कादायक प्रकार ! जीन्स घातली म्हणून सासू, दीर अन् मुलीकडून विधवेला बेदम मारहाण, हात मोडला अन्....खुनाच्या गुन्ह्यात माळी कारागृहात....यादवनगरातील गुंड अजय ऊर्फ रावण दगडू शिंदे (वय ३५) याचा टोळीयुद्धातून रंकाळा तलावाशेजारी भरदिवसा खून करण्यात आला होता. एप्रिल २०२४ मध्ये झालेल्या या खुनामध्ये आकाश माळी व नीलेश माळी न्यायाधीन बंदी आहेत. दोघेही सध्या कळंबा कारागृहात आहेत. अजय पाथरूटसोबत त्यांचा पूर्वीचा वाद कारागृहात समोरासमोर येताच उफाळून आला..